El magnate inmobiliario que disfrutaba de una vida de lujo con sus millones y terminó en la ruina: quién es René Benko

Uno de los inversores más importantes del sector, llegó a tener un patrimonio de miles de millones pero se derrumbó rápidamente.

El magnate creó una empresa de miles de millones que colapsó después de la pandemia.

René Benko es un empresario austríaco que llegó a ser considerado uno de los grandes magnates globales del sector inmobiliario, dueño de miles de millones y joyas como Selfridges en Londres o participación en el icónico Chrysler Building de Nueva York. Su ascenso fue meteórico gracias a ambiciosos proyectos, una enorme exposición mediática y un sofisticado entramado financiero.

Sin embargo, en menos de dos años su imperio se desmoronó: de tener un patrimonio estimado envidiable para muchos a declararse en bancarrota y afrontar cargos por fraude.

René Benko De los miles de millones a la quiebra y los problemas legales. La historia del magnate inmobiliario.

Un patrimonio de miles de millones: el ascenso de René Benko Benko nació en Innsbruck, Austria y desde joven mostró un interés por los bienes raíces. Su educación formal no estuvo marcada por titulaciones ultra especializadas, sino más bien por una combinación de intuición empresarial, contactos locales y una temprana capacidad para detectar oportunidades: comenzó comprando y vendiendo departamentos pequeños, hasta que logró dar el salto a desarrollos más ambiciosos.

La piedra fundamental de su éxito fue la creación de Signa Holding, un conglomerado inmobiliario que creció de forma acelerada aprovechando las tasas de interés bajas, el acceso al capital de inversores internacionales, y la promesa de retornos elevados en propiedades de prestigio. Algunos de sus mejores logros incluyeron el Kaufhaus Tyrol en Innsbruck, la adquisición del KaDeWe en Berlín, participaciones en Selfridges, el proyecto del Elbtower en Hamburgo y la emblemática inversión en el Chrysler Building.

Hacia principios de la década de 2020, Signa aseguraba tener activos por más de 20.000 millones de dólares, y la fortuna personal de Benko fue estimada en unos US$6.000 millones, posicionándolo entre los grandes del sector. De la cima empresarial a la condena de fraude: la caída del magnate austriaco El colapso empezó con la combinación de varios factores. Primero, los efectos de la pandemia golpearon duro al sector retail y turismo. Más tarde llegaron las subidas de las tasas de interés, que hicieron que la pesada carga de deuda que Benko había contraído se volviera inmanejable. Y no sólo los costos financieros se dispararon, también lo hicieron los materiales, la construcción y la energía. Además, los retrasos provocados por estas contingencias alargaron los plazos y aumentaron las pérdidas. Para finales de 2023, Signa Holding reconoció su incapacidad de pago. Activos emblemáticos comenzaron a venderse, como la participación en el Chrysler Building, KaDeWe y otros inmuebles de alto perfil, muchas veces a precios muy por debajo de lo estimado. En 2024 Benko declaró la quiebra. Los problemas legales llegaron con acusaciones de fraude: se le imputa haber sobrevalorado inversiones, malversado fondos de inversores institucionales, falsificado declaraciones para acceder a beneficios relacionados con la pandemia, y ocultado bienes en fundaciones familiares y offshore para preservar activos ante sus acreedores. Incluso se hallaron relojes de lujo, obras de arte, y propiedades que habrían sido transferidas de manera oculta.

