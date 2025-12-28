La confesión de Sergio Goycochea sobre Italia ´90: un deseo íntimo que cambió su destino + Seguir en









A 35 años del Mundial, el exarquero reveló qué pidió en el Muro de los Lamentos antes del torneo y cómo ese momento marcó su carrera.

Sergio Goycochea reveló una fuerte anécdota

Sergio Goycochea es una de las figuras inolvidables del Mundial de Italia 1990, torneo en el que se transformó en héroe inesperado de la Selección argentina.

Sus atajadas en las definiciones por penales ante Yugoslavia e Italia lo convirtieron en símbolo de aquella campaña que terminó con la Albiceleste en la final. Sin embargo, detrás de esa historia conocida, el exarquero guardó durante más de tres décadas una vivencia personal que recién ahora decidió compartir.

El recuerdo de Sergio Goycochea En una reciente charla televisiva con Infobae, Goycochea recordó la visita del plantel argentino al Muro de los Lamentos, una tradición que el equipo de Carlos Bilardo había incorporado como cábala antes de los mundiales. Allí, el entonces suplente dejó un mensaje sencillo pero cargado de emoción: pidió poder jugar al menos un partido en la Copa del Mundo.

sergio-goycochea-recordo-el-momento-mas-oscuro-de-BU63DZCQP5FBREQPGSILJLMEJE Tras la lesión de Nery Pumpido, Goycochea ingresó en el segundo encuentro del torneo y no volvió a salir del arco. Lo que siguió es parte de la memoria colectiva del fútbol argentino. Tras la lesión de Nery Pumpido, Goycochea ingresó en el segundo encuentro del torneo y no volvió a salir del arco. Fue decisivo en los cruces eliminatorios y se ganó un lugar definitivo en la historia.

“Es muy fuerte lo que me pasó”, reconoció al recordar aquel deseo cumplido. Una confesión tardía que aporta una nueva dimensión humana a una de las gestas más recordadas del fútbol nacional.