¿Por sucursal o home banking? Cuánto gano con un plazo fijo si deposito $200.000 a 30 días

Una de las inversiones más seguras ofrece distintos canales de contratación, que hacen que cambien las tasas de interés dependiendo cada una.

Plazo fijo: las tasas de inhteres de cada modalidad de inversión. Depositphotos

Los plazos fijos son una de las alternativas más seguras para resguardar el capital, en un contexto de inflación persistente. Este instrumento financiero permite depositar un monto fijo durante un período determinado y obtener un rendimiento preestablecido. Aunque la rentabilidad no siempre supera el aumento de precios, su principal atractivo radica en la seguridad y la previsibilidad que ofrece a los ahorristas.

Una inversión de $200.000 a 30 días genera intereses según la tasa de interés vigente. El capital no puede retirarse antes del vencimiento, pero al finalizar el plazo, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados. Este mecanismo garantiza un retorno seguro y calculable, ideal para quienes buscan proteger sus ahorros en un escenario económico incierto.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $200.000 a 30 días La rentabilidad de un plazo fijo varía según el canal de contratación. En diciembre de 2025, las tasas son las siguientes:

Por sucursal El Banco de la Nación Argentina ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%. Con una inversión de $200.000 a 30 días, los intereses generados serían de $3.369,86. El monto total a recibir al vencimiento sería de $203.369,86.

Por home banking El canal electrónico brinda una TNA del 23,50%, ligeramente superior a la sucursal. Con la misma inversión de $200.000 a 30 días, los intereses ascenderían a $3.863,01. El monto total sería de $203.863,01.

La diferencia en las tasas permite a los inversores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. El home banking ofrece un rendimiento ligeramente superior, lo que brinda mayor flexibilidad para optimizar las ganancias.

