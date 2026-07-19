El Mundial 2026 pulverizó todos los récords y la FIFA logró una recaudación de u$s15.000 millones

El organismo superó ampliamente las proyecciones iniciales gracias a la venta de entradas y la hospitalidad, en un torneo que también fortaleció a Gianni Infantino.

El Mundial 2026 se convirtió en la edición más rentable de la historia y superó ampliamente las proyecciones económicas de la FIFA.

La FIFA alcanzó un récord histórico de ingresos con el Mundial 2026 al recaudar u$s15.000 millones , una cifra que superó ampliamente los u$s11.000 millones proyectados antes del inicio del torneo. El resultado económico fortalece la posición de Gianni Infantino en un contexto atravesado por polémicas, pero también por un respaldo creciente de las federaciones miembro.

El anuncio fue realizado por Gianni Infantino durante una reunión con las federaciones afiliadas a la FIFA, en la que comunicó que la recaudación del Mundial alcanzó los u$s15.000 millones . La cifra representa un incremento cercano al 36% respecto del objetivo financiero que el organismo había fijado antes del comienzo de la competencia.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la hospitalidad y la venta de entradas , especialmente a través del mercado secundario , donde los precios alcanzaron valores muy elevados. En ese sistema, la FIFA obtiene un 15% de comisión del comprador y otro 15% del vendedor , un mecanismo que incrementó considerablemente los ingresos durante el torneo.

El impacto económico no solo favorecerá a la FIFA. Si bien todavía no se definió cómo será la distribución, se espera que las federaciones nacionales también reciban parte del aumento presupuestario generado por el Mundial. Los detalles de ese reparto aún permanecen bajo análisis.

La organización de Estados Unidos, México y Canadá marcó un antes y un después en los ingresos generados por una Copa del Mundo.

Para Infantino , este resultado representa además un respaldo institucional luego de varias semanas marcadas por cuestionamientos. El presidente de la FIFA considera que el éxito financiero fortalece su liderazgo de cara a los próximos años, especialmente después de recibir más de 200 promesas de apoyo para su reelección prevista para marzo.

El respaldo político creció pese a las polémicas

Uno de los episodios más controvertidos del torneo fue la decisión de suspender la tarjeta roja que había recibido el delantero estadounidense Folarín Balogun frente a Paraguay en los octavos de final. La medida generó fuertes críticas luego de que se interpretara que la FIFA había cedido ante presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El organismo sostuvo que la resolución fue adoptada de manera independiente por su comité disciplinario, aunque la explicación no logró apagar las críticas, especialmente entre varias federaciones europeas. Sin embargo, la posibilidad de contar con mayores recursos económicos gracias al éxito del Mundial podría desalentar nuevas manifestaciones públicas de descontento.

Más de 200 federaciones respaldan la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA.

EEUU ya piensa en volver a organizar el Mundial

El éxito económico de la Copa del Mundo también alimentó la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a ser sede del torneo. La próxima edición abierta a candidaturas será la de 2038, y el gobierno estadounidense ya dejó en claro su intención de volver a organizarla.

Durante una recepción realizada el viernes, Donald Trump expresó ese deseo con una frase que rápidamente generó repercusión: "Deberían elegir de nuevo a Estados Unidos. Esta vez dejaremos fuera a Canadá y México". Además, el país mantiene conversaciones con la FIFA para organizar el Mundial de Clubes 2029.

Mientras tanto, el negocio alrededor de la final también reflejó el fenómeno económico del torneo. Hasta la noche del sábado todavía permanecían disponibles en el portal oficial de la FIFA paquetes VIP y de hospitalidad para el partido entre Argentina y España en Nueva Jersey. Entre las opciones más exclusivas figuraba el acceso al "Salón del Trofeo", con un valor de u$s34.500 por persona.