La obtención de la segunda Copa del Mundo desató una ola de celebraciones y ocupó las portadas de los principales medios internacionales. Referentes políticos, periodistas y medios deportivos destacaron el rendimiento del equipo de Luis de la Fuente en la final frente a la Selección argentina.

Las repercusiones en España y el mundo tras la consagración en el Mundial 2026.

La victoria de España 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial 2026 , que le permitió conquistar su segunda Copa del Mundo , desató una ola de festejos y mensajes de celebración en todo el país. Desde el presidente español y dirigentes políticos hasta medios de comunicación y la propia Federación Española de Fútbol compartieron publicaciones para celebrar el histórico logro.

Desde las primeras publicaciones posteriores al pitazo final, las portadas digitales estuvieron dominadas por mensajes de orgullo y festejo, luego de una conquista que llegó 16 años después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

La Selección Española de Fútbol eligió un emotivo video para conmemorar el título. "Hola, estrella. Has estado 16 años sola, pero ya es hora de que tengas compañía encima de nuestro escudo. ¿Te parece?", escribió el combinado nacional junto a un video en el que se ve la segunda estrella bordada sobre el escudo de la camiseta.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , celebró la conquista con un mensaje en sus redes sociales. "¡¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo", escribió apenas finalizado el encuentro. El líder de Vox, Santiago Abascal , también se sumó a las felicitaciones con una publicación breve: "Arriba del todo ¡BRAVO CAMPEONES!".

Hola, estrella. Has estado 16 años sola, pero ya es hora de que tengas compañía encima de nuestro escudo. ¿Te parece? #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/C13AiBJL3I

Entre los medios de comunicación, el Diario AS celebró la conquista en redes sociales con una imagen de la camiseta española luciendo su segunda estrella y el mensaje: "¡NO ESTÁS SOÑANDO! ¡TENEMOS DOS ESTRELLAS EN NUESTRA CAMISETA!".

Mientras que en su portal, el medio deportivo optó por establecer un paralelismo entre la conquista de 2026 y la de Sudáfrica 2010. Ambas finales terminaron 1-0 a favor de España y con un gol en el tiempo suplementario: en la primera, el héroe fue Andrés Iniesta frente a Países Bajos; en esta ocasión, Ferrán Torres ante Argentina. "España conquistó su segundo Mundial tras imponerse a Argentina en una final que tuvo un solo dueño", resumió el diario en su crónica.

En la misma línea, Marca publicó en X un mensaje de euforia: "¡QUE SÍ! ¡QUE ES NUEEEEEESTRA!" y una foto de los jugadores levantando el trofeo. Por otro lado, en su portal el diario abrió con el título "¡Los reyes de todos los tiempos!". En la crónica del encuentro, calificó la actuación de España como una "exhibición" y sostuvo que una hipotética igualdad de Argentina "hubiera sido el empate más injusto de los siglos de los siglos". Además, destacó que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente sumó un nuevo título tras la consagración en la Eurocopa.

En su portal el diario abrió con el título "¡Los reyes de todos los tiempos!".

Las repercusiones de la prensa internacional

Uno de los principales medios británicos, The Guardian, tituló su cobertura de la final del Mundial: "Una España dominante gana el Mundial y Torres destrona a una Argentina con diez hombres en la prórroga". En su análisis, el diario sostuvo que "fue el triunfo de una idea" y consideró que la Selección "quedó condenada por su falta de ambición".

The Guardian, tituló su cobertura de la final del Mundial: "Una España dominante gana el Mundial y Torres destrona a una Argentina con diez hombres en la prórroga".

En Brasil, ge (Globo Esporte) hizo hincapié en el "dominio de la Roja" y en el "golazo espectacular" de Ferrán Torres. Además, remarcó que "una Argentina ineficaz termina segunda por cuarta vez", en referencia a las finales mundialistas perdidas por la Albiceleste.

También UOL Esporte resaltó la superioridad de España, aunque valoró el primer tiempo del conjunto argentino y las intervenciones salvadoras de Emiliano "Dibu" Martínez. En otra de sus publicaciones, eligió un título más contundente: "España aplasta a Argentina en la despedida de Messi".

UOL Esporte resaltó la superioridad de España.

En Francia, L'Équipe bautizó a la Roja como "Los nuevos reyes" y resumió: "España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina". En el análisis del encuentro, el diario sostuvo que España "dominó en gran medida un partido decepcionante y desorganizado", en el que logró imponer "su ritmo, sus intenciones y su fútbol de posesión, sin ceder ni abandonar jamás su estilo".

Por su parte, La Gazzetta dello Sport, de Italia, destacó el nivel exhibido por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. "España. Necesariamente España. Inevitablemente España. España tenía que ganar esta final. No se puede describir una final donde un equipo tiene veinte disparos y el otro cero", señaló el medio.

Desde Portugal, Record tituló: "España domina a Argentina y gana el Mundial 2026 en la prórroga". El diario agregó que "Ferrán Torres marcó el gol decisivo en una final marcada por la expulsión de Enzo Fernández".

En Alemania, Bild enfatizó el desenlace del partido y escribió: "Presionaron durante mucho tiempo, ¡pero sus esfuerzos se vieron recompensados al final! España se coronó campeona del mundo en la final de Nueva Jersey contra la vigente campeona Argentina y su superestrella Lionel Messi".