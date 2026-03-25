El nuevo Neuquén: cómo se construye la infraestructura que Vaca Muerta necesita

Inversión y expectativas sin precedentes para la cuenca neuquina. Emerge el concepto Rental Design y la inversión colectiva define la nueva frontera del rendimiento inmobiliario en la Patagonia.

La velocidad a la que opera Vaca Muerta ha dejado obsoleta a la construcción tradicional. Mientras los indicadores proyectan una "lluvia de dólares" para la infraestructura energética en la región, surge una interrogante crítica para el sector desarrollador: ¿cómo responder a una demanda que ya no busca solo metros cuadrados, sino eficiencia operativa y sofisticación técnica?

La respuesta no reside en la arquitectura aislada, sino en la integración de la comercialización y el análisis de datos como ejes estratégicos desde la conceptualización del proyecto que resulten aptos para la posterior utilidad. Bajo esta premisa de dirección estratégica transversal , el desarrollo inmobiliario contemporáneo evoluciona de ser un simple refugio de valor a convertirse en un sistema funcional de alto rendimiento .

Next Neuquén se posicionó como el referente de esta evolución. El proyecto ha sido concebido bajo el concepto de Rental Design , una disciplina técnica que combina la planificación estratégica con el diseño de experiencia para asegurar que el producto final sea un activo de alta demanda, buscado por el segmento corporativo premium.

No es una obra que espera al mercado; es un producto diseñado por el mercado, que además integra a todos los ahorristas con tickets desde 1 millón de pesos. Ya no se trata de comprar una unidad completa, sino de acceder a una porción y al resultado que genere de forma proporcional, es una inversión colectiva para participar del mercado inmobiliario de la plaza más rentable del país.

Crowdium , la plataforma que permite las microinversiones seleccionó este proyecto de pozo para unir la demanda de quienes quieren invertir de forma sencilla con uno de los proyectos más pujantes de la Patagonia. Los usuarios han completado más del 55% fondeo para adquirir un número limitado de unidades de pozo y la iniciativa continúa abierta por tiempo limitado para sumar nuevos inversores. En Next Neuquén la rentabilidad total estimada es del 24 al 28% en dólares con una salida proyectada en dos años.

Los pilares de esta oportunidad incluyen: Rentabilidad estimada total del 24% al 28% en dólares con una salida proyectada en dos años. Ingresos inmediatos, ya que la desarrolladora incluye una renta trimestral del 1% en dólares para potenciar la alternativa desde la adquisición y por dos años.

El proyecto destaca por su transparencia tecnológica: Acceso online las 24 hs a cámaras en tiempo real para seguir la obra día a día. Los usuarios pueden ver crecer su capital mientras los activos se consolidan ante la, aún en ascenso, demanda de la industria energética.

Las ventajas del modelo colectivo

La inversión individual enfrenta desafíos estructurales: compras sin descuento mayorista, tickets elevados, trámites y gestiones extensas. Crowdium transforma este paradigma ofreciendo un modelo de gestión integral que supera al esfuerzo atomizado. Ha profesionalizado el sector con protocolos estandarizados y una estructura fiduciaria independiente encargada de proteger el capital.

Una culminación estratégica

Cuando la visión comercial se integra desde las etapas tempranas, el éxito de un proyecto deja de ser un evento azaroso para convertirse en la culminación de un proceso estratégico sostenido. En el Neuquén que Vaca Muerta necesita, la precisión y la planificación coherente son las únicas alternativas de éxito. Next Neuquén mediante Crowdium se convierten en un lugar donde invertir es participar del futuro inmobiliario de la cuenca.