Fusiones y adquisiciones: la Argentina cerró el primer semestre con operaciones por u$s5.700 millones + Agregar ámbito en









La actividad de M&A registró 56 transacciones durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el tercer mayor volumen operado desde 2010. Energía lideró las operaciones, crecieron los megadeals y seis de cada diez adquisiciones fueron realizadas por inversores argentinos.

El 59% de las adquisiciones fue realizado por inversores argentinos

La actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) mantuvo un fuerte dinamismo durante el primer semestre de 2026 y alcanzó uno de los mejores registros de los últimos quince años. Entre enero y junio se anunciaron 56 operaciones por un valor cercano a los u$s5.700 millones, lo que convirtió al período en el tercer semestre con mayor volumen operado desde, al menos, 2010.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el informe elaborado por PwC Argentina, el desempeño estuvo impulsado por un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, una reducción del riesgo país y un escenario político menos volátil, factores que favorecieron la concreción de inversiones y transacciones corporativas.

Uno de los datos destacados del semestre fue el predominio de los compradores locales. El 59% de las adquisiciones fue realizado por inversores argentinos, mientras que el 41% restante correspondió a grupos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa. Según el relevamiento, este comportamiento refleja una mayor confianza del empresariado local en las perspectivas de la economía, al tiempo que comienza a observarse un renovado interés de jugadores internacionales por volver a mirar al país.

Entre enero y junio se anunciaron 56 operaciones por un valor cercano a los u$s5.700 millones El tamaño de las operaciones también mostró un salto significativo. Durante el semestre se registraron al menos siete transacciones superiores a los u$s100 millones y tres megaoperaciones por más de u$s1.000 millones. Entre ellas sobresalieron la compra de Prisma Medios de Pago y Newpay por parte de Visa por u$s1.500 millones; la adquisición de Raízen Argentina por el grupo suizo Mercuria por u$s1.420 millones; y la compra de participaciones en activos de Vaca Muerta por parte de Vista a Equinor por aproximadamente u$s1.100 millones.

En cuanto a la distribución sectorial, Energía y Recursos volvió a concentrar cerca de un tercio de las operaciones anunciadas, con un claro liderazgo del segmento de Oil & Gas. También se destacó Alimentos y Agro, que registró su mejor semestre de los últimos seis años, mientras que Servicios Financieros, Industria y Construcción mantuvieron un nivel de actividad estable. En contraste, Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) mostró un desempeño más moderado, en línea con la desaceleración global observada en parte de la industria del software.

El informe también señala una disminución en las operaciones vinculadas a la salida de multinacionales del país. Durante el semestre se contabilizaron seis transacciones de este tipo, aunque en la mayoría de los casos se trató de desinversiones parciales o de ventas entre grupos internacionales, una dinámica que, según PwC, refleja cada vez más estrategias corporativas globales que factores asociados exclusivamente al riesgo argentino. Cuáles son los sectores con mayor M&A este semestre Perspectivas De cara a la segunda mitad del año, PwC considera que existen condiciones para que 2026 se convierta en uno de los años más activos para el mercado argentino de M&A. La consolidación de la estabilidad macroeconómica, el avance de las reformas económicas, las privatizaciones en marcha y los proyectos asociados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que representan inversiones anunciadas por más de u$s150.000 millones, aparecen como los principales motores para sostener el flujo de operaciones. No obstante, el informe advierte que el acercamiento al calendario electoral de 2027 podría introducir una mayor cautela entre los inversores. Además, identifica al acceso al financiamiento como uno de los principales desafíos pendientes para el mercado local, ya que el crédito continúa siendo limitado en volumen, tasas y plazos, pese al mayor interés de organismos multilaterales y de fuentes internacionales de fondeo.

Temas Fusiones

Inversiones