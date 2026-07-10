Ranking de desarrollo urbano: la región centro lidera las mejores condiciones habitacionales en las ciudades de la Argentina + Agregar ámbito en









En la provincia de Córdoba se encuentran las líderes de un informe, que considera hacinamiento, servicios básicos y accesibilidad a la vivienda. El norte argentino es la región más rezagada.

La ciudad cordobesa de Río Tercero lidera el ranking.

Los indicadores urbanos en la Argentina siguen consolidando una tendencia geográfica, que fue consolidando -por condiciones históricas y naturales- mayores índices de desarrollo en el centro del país. En ese marco, la Patagonia comenzó a despegar en su calidad de servicio y accesibilidad habitacional, mientras que se estanca la situación de la vivienda en el norte del país.

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Un reciente estudio midió el Índice de Hábitat Urbano de las principales localidades del país y recabó que existe un promedio nacional de 6,2 puntos sobre un ideal de 10. El estudio revela que -de un total de 14,6 millones de hogares urbanos censados (según el INDEC 2022), 10,7 millones de familias tienen algún tipo de problema habitacional (73%), mientras que 3,9 millones (27%) no tienen ninguna restricción.

El informe realizado por la Fundación Tejido Urbano consideró siete criterios para realizar su ranking: la necesidad de compartir una misma vivienda con otro hogar; el hacinamiento; la ocupación de viviendas irrecuperables; la cantidad de viviendas con deficiencias materiales mejorables; la falta de servicios básicos; las condicione de seguridad en la tenencia de la propiedad; y la accesibilidad habitacional.

La ciudad cordobesa de San Francisco es la segunda de mayor desarrollo urbano. Ranking de desarrollo urbano: qué provincias lideran y cuáles están últimas Según el estudio "Ranking de ciudades según Índice de Hábitat Urbano", las mejores ciudades de la Argentina son:

Rio Tercero (Córdoba).

San Francisco (Córdoba).

General Pico (La Pampa).

Villa María (Córdoba).

Tres Arroyos (Buenos Aires)

Santa Rosa (La Pampa).

Río Cuarto (Córdoba).

Chacabuco (Buenos Aires).

Tandil (Buenos Aires).

Rafaela (Santa Fe). El estudio también destaca que la ciudad de Buenos Aires encabeza las posiciones entre las grandes urbes del país, escoltada por el conglomerado Rawson-Trelew, Mar del Plata y Bahía Blanca.

En tanto que las ciudades con mayor vulnerabilidad son las salteñas Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán, la jujeña Perico y la formoseña Clorinda. Entre las capitales provinciales, las de menor índice son Formosa, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

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