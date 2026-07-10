Los indicadores urbanos en la Argentina siguen consolidando una tendencia geográfica, que fue consolidando -por condiciones históricas y naturales- mayores índices de desarrollo en el centro del país. En ese marco, la Patagonia comenzó a despegar en su calidad de servicio y accesibilidad habitacional, mientras que se estanca la situación de la vivienda en el norte del país.
Ranking de desarrollo urbano: la región centro lidera las mejores condiciones habitacionales en las ciudades de la Argentina
En la provincia de Córdoba se encuentran las líderes de un informe, que considera hacinamiento, servicios básicos y accesibilidad a la vivienda. El norte argentino es la región más rezagada.
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Un reciente estudio midió el Índice de Hábitat Urbano de las principales localidades del país y recabó que existe un promedio nacional de 6,2 puntos sobre un ideal de 10. El estudio revela que -de un total de 14,6 millones de hogares urbanos censados (según el INDEC 2022), 10,7 millones de familias tienen algún tipo de problema habitacional (73%), mientras que 3,9 millones (27%) no tienen ninguna restricción.
El informe realizado por la Fundación Tejido Urbano consideró siete criterios para realizar su ranking: la necesidad de compartir una misma vivienda con otro hogar; el hacinamiento; la ocupación de viviendas irrecuperables; la cantidad de viviendas con deficiencias materiales mejorables; la falta de servicios básicos; las condicione de seguridad en la tenencia de la propiedad; y la accesibilidad habitacional.
Ranking de desarrollo urbano: qué provincias lideran y cuáles están últimas
Según el estudio "Ranking de ciudades según Índice de Hábitat Urbano", las mejores ciudades de la Argentina son:
- Rio Tercero (Córdoba).
- San Francisco (Córdoba).
- General Pico (La Pampa).
- Villa María (Córdoba).
- Tres Arroyos (Buenos Aires)
- Santa Rosa (La Pampa).
- Río Cuarto (Córdoba).
- Chacabuco (Buenos Aires).
- Tandil (Buenos Aires).
- Rafaela (Santa Fe).
El estudio también destaca que la ciudad de Buenos Aires encabeza las posiciones entre las grandes urbes del país, escoltada por el conglomerado Rawson-Trelew, Mar del Plata y Bahía Blanca.
En tanto que las ciudades con mayor vulnerabilidad son las salteñas Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán, la jujeña Perico y la formoseña Clorinda. Entre las capitales provinciales, las de menor índice son Formosa, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Salta.