El práctico invento para ir de camping: una carpa inflable que se guarda en un bolso de mano + Agregar ámbito en









Una propuesta novedosa promete cambiar tu experiencia al aire libre con un sistema que incorpora armado rápido y una doble forma de instalación.

Llegó el invento que va a cambiar tu manera de acampar. Gentileza - Portal Outdoors

Para salir a acampar en la naturaleza, uno suele tener que llevar mucho equipamiento y dedicarle un buen rato al armado del bolso y los equipos. De todas formas, un nuevo invento busca reducir esas complicaciones con un diseño compacto y fácil de transportar.

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Este desarrollo cuenta con materiales livianos, una estructura inflable y un formato pensado para ocupar poco espacio durante el traslado. Además, ofrece la posibilidad de instalarse en distintos lugares y superficies sin tener que depender de una única configuración.

Esta novedosa carpa promete cambiar tu experiencia en la naturaleza. Gentileza - Portal Outdoors De qué trata este novedoso invento perfecto para acampar La firma Portal Outdoors presentó Nomis One, una carpa inflable pensada para quienes buscan una alternativa más práctica que las tradicionales carpas de techo. Su principal diferencia es que no permanece instalada sobre el vehículo durante los traslados, sino que viaja dentro del baúl y solo se coloca cuando llega el momento de acampar.

La empresa, fundada en 2011 en Hong Kong, aprovechó el auge de las actividades al aire libre registrado en 2020 para crecer. Con este lanzamiento busca ofrecer la comodidad de dormir sobre el vehículo, aunque sin el peso permanente ni el impacto aerodinámico de otros modelos.

El sistema sale de una base inflable denominada AeroDeck. Primero se infla sobre el suelo y luego se coloca sobre las barras transversales del techo mediante soportes específicos. Después se infla el cuerpo principal de la carpa, que queda listo para recibir la escalera de acceso. Según el fabricante, el armado completo demanda menos de 10 minutos cuando se emplea la bomba eléctrica opcional.

Otra ventaja es su versatilidad, porque si bien fue concebida para instalarse sobre el techo del vehículo, también puede montarse directamente sobre el suelo o dentro de la caja de una camioneta. El producto despertó gran interés desde su presentación en Kickstarter y en tan solo unos días, la campaña reunió más de u$s 60.000. Si el cronograma previsto se cumple, las primeras unidades llegarán a los compradores en enero de 2027. Acampar nunca fue tan fácil. Gentileza - Portal Outdoors Las características claves de esta carpa inflable Nomis One apuesta por una estructura basada en vigas de aire en lugar de caños metálicos. El exterior está confeccionado con tela Oxford 300D impermeable, mientras que el fabricante ofrece de manera opcional un revestimiento interno de algodón para quienes necesitan mayor aislamiento térmico. Entre sus principales especificaciones aparecen: Espacio pensado para 2 o 3 personas

Medidas interiores de 204 x 131 centímetros

Capacidad máxima de carga de 249 kilogramos

Peso conjunto de la base y el cuerpo de la carpa de 20,8 kilogramos , sin contar la escalera, la bomba ni el aislante opcional

, sin contar la escalera, la bomba ni el aislante opcional Ventanas de gran tamaño con mosquiteros y cubiertas impermeables con cierre

Malla tratada para mejorar la visión desde el interior y reducir la visibilidad desde el exterior

Sistema de desinflado mediante válvulas independientes para acelerar el guardado El sistema también tiene algunas limitaciones. Como la carpa se transporta desarmada, no permite dejar en su interior bolsas de dormir, almohadas u otros elementos entre un viaje y otro, todo ese equipamiento debe retirarse antes de guardar el conjunto. En cuanto al valor de lanzamiento, el kit básico cuesta 5.872 dólares de Hong Kong, equivalente a unos u$s750. Quienes prefieran sumar la escalera telescópica y la bomba eléctrica pueden optar por el paquete completo de 7.048 dólares de Hong Kong, aproximadamente u$s900. Portal Outdoors adelantó que el precio de venta al público será superior al de la campaña de financiación, por lo que el kit completo podría costar u$s1.400.

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