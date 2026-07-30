Maneja autos de lujo, es hijo de una leyenda y se declaró en quiebra por u$s12 millones: la historia de Shilo Sanders

Aunque creció con una estrella del deporte, un conflicto judicial cambió su vida y ahora su futuro es incierto.

Aunque en un principio parecía seguir los pasos de su padre, su presente es muy distinto a los que todos imaginaron.

El apellido Sanders tiene un peso enorme dentro del fútbol americano. De todas formas, uno de los integrantes de esa familia llamó la atención del público por motivos muy distintos a los deportivos. Su vida parecía ser prometedora, pero una disputa judicial cambió su destino.

Aunque supo mostrar un estilo de vida exitoso, con vehículos de alta gama y contratos millonarios, sus decisiones lo llevaron a cargar con una deuda multimillonaria . Todo eso terminó con una presentación de bancarrota que todavía le genera consecuencias.

Shilo Sanders nació el 9 de febrero de 2000 y es el hijo mayor del histórico exjugador de la NFL Deion Sanders y de Pilar Sanders . Desde muy joven siguió el mismo camino deportivo de su padre y se desempeñó como safety , una posición defensiva dentro del fútbol americano.

Durante la secundaria en Trinity Christian School , en Texas, actuó como safety, receptor y especialista en devoluciones. Su trabajo despertó el interés de varias universidades y finalmente eligió continuar su carrera en South Carolina , pese a contar con propuestas de otras 14 instituciones .

En la universidad pasó por varios cambios, entre 2019 y 2020 defendió los colores de South Carolina antes de pasar a Jackson State , donde coincidió nuevamente con su padre como entrenador. Ahí consiguió una de sus mejores temporadas en 2021 , con 39 tackleadas , 4 intercepciones , 7 pases defendidos y 2 balones sueltos forzados , lo que le permitió integrar el segundo equipo ideal de la conferencia SWAC.

Más adelante volvió a cambiar de universidad y se incorporó a Colorado, otra vez bajo las órdenes de Deion Sanders. En la campaña 2023 completó 70 tackleadas, interceptó un pase que devolvió 80 yardas hasta el touchdown y colaboró con varias victorias importantes del equipo.

Tras finalizar su ciclo universitario, no fue seleccionado en el Draft de la NFL de 2025, aunque recibió una oportunidad como agente libre en los Tampa Bay Buccaneers. Su paso por la franquicia fue muy corto, ya que terminó con una expulsión durante un partido de pretemporada y una multa de u$s4.669 por una conducta antideportiva. En mayo de 2026, el propio jugador reconoció que había dejado de entrenarse y que su etapa como profesional había llegado a su fin.

Pudo haber sido una estrella del deporte, pero sus problemas legales lo superaron. Gentileza - Ig: @shilosanders

La discusión escolar con un guardia que terminó en una condena millonaria

El conflicto judicial que condicionó la situación económica de Sanders empezó cuando todavía era adolescente. El episodio pasó en 2015, dentro de una escuela de Dallas, luego de un cruce con el guardia de seguridad John Darjean. Según la demanda, el empleado intentó retirarle el teléfono celular y el intercambio terminó con una agresión física. Darjean sostuvo que sufrió lesiones graves y permanentes, mientras que Sanders afirmó que actuó para defenderse.

En 2016 el guardia presentó una demanda contra Shilo y también contra sus padres, aunque más adelante Deion y Pilar Sanders quedaron fuera del expediente. El proceso dio un giro decisivo en 2022, cuando Sanders no asistió al juicio. Al no presentarse para ejercer su defensa, el tribunal dictó una sentencia en rebeldía y ordenó el pago de u$s11,89 millones a favor de Darjean.

Su presente es muy distinto a lo que se esperaba. Gentileza - Ig: @shilosanders

Los problemas financieros y el pedido de bancarrota

Después del fallo judicial, Sanders acudió a la Justicia para solicitar la protección prevista en el Capítulo 7 de la ley de bancarrota de Estados Unidos. En la presentación, hecha en octubre de 2023, declaró pasivos por u$s11,3 millones, monto integrado principalmente por la condena judicial. También informó activos por u$s478.000, entre ellos un Mercedes-Benz modelo 2023 valuado en u$s75.900 y joyas estimadas en u$s75.000.

Meses después, la documentación fue corregida y el patrimonio declarado bajó a u$s320.000, luego de retirar de la lista los collares porque, según explicó su defensa, pertenecían a un acuerdo comercial de derechos de imagen. De todas formas, Darjean cuestionó la solicitud de bancarrota y sostuvo que Sanders habría derivado ingresos provenientes de contratos de nombre, imagen y semejanza (NIL) hacia la empresa Big 21 LLC para resguardar parte de su patrimonio. El exjugador admitió que era propietario de esa firma y de SS21 LLC, aunque rechazó haber ocultado activos de manera indebida.

Mientras tanto, surgieron otros reclamos económicos, como una revisión sobre transferencias de u$s250.000 relacionadas con acuerdos NIL, un pedido de recuperación de su vehículo por supuestos incumplimientos de pago y una demanda por u$s170.000 en honorarios legales.

El próximo paso del expediente será determinar si la deuda de u$s11,89 millones puede quedar alcanzada por la bancarrota o si, al tratarse de una condena por un supuesto daño intencional, Sanders deberá afrontar el pago completo. Esa definición va a definir como es que vivirá en los próximos años.