Electrodomésticos: Domec profundiza pérdidas en un sector golpeado por caída del consumo, baja de precios y avance de importaciones

La compañía registró un rojo de $1.491 millones en nueve meses. El mercado se achica, con cierres de comercios y reestructuraciones industriales.

La fabricación y venta de electrodomésticos atraviesa una etapa crítica en el país.

La crisis que está atravesando la producción y venta de electrodomésticos en Argentina sigue complicando a las principales compañías del sector. Una de ellas es Domec, una firma con casi 80 años de trayectoria en el país.

Este tradicional fabricante de electrodomésticos acumuló una pérdida neta de $1.491 millones en los primeros nueve meses de su ejercicio 2025/2026 iniciado el 1 de mayor de 2025 y cerrado al 31 de enero de este año, según comunicó a la Comisión Nacional de Valores.

Con ventas en el período por $8.521 millones , la empresa informó que la pérdida se explica en gran medida por la caída de los precios reales, el debilitamiento del consumo y una estructura de costos que no logró ajustarse al mismo ritmo.

Los resultados negativos acompañan la operación de la compañía en los últimos dos años, aunque a lo largo de su historia atravesó varias etapas complicadas. El resultado del período anterior comparable había arrojado al 31 de enero de 2025 una pérdida de $1.196 millones, sobre un monto facturado de $9.010 millones.

Pero, a diferencia de otros períodos, el desempeño de la compañía se inscribe ahora en un contexto sectorial particularmente crítico, caracterizado por cierres de locales, concursos preventivos y reconversión de fabricantes.

Uno de los ejes centrales del deterioro en Domec fue la dinámica de precios. La propia empresa señaló que “en moneda constante el valor promedio unitario de venta cayó respecto del período anterior equivalente, ello refleja una disminución de precios en términos reales, respecto de una inflación alcanzó el 21% en los 9 meses del período”.

Este fenómeno se dio pese al contexto de desaceleración inflacionaria. Domec señala que “los niveles de inflación resultaron sustancialmente inferiores a los de igual período del ejercicio anterior (21% en el actual, contra 35% del precedente)”, aunque advierte que esa mejora no se tradujo en condiciones más favorables para el consumo, debido a que “las tasas de interés no acompañaron esa disminución, y continúan siendo altas, lo que dificulta el aumento y desarrollo del crédito para el consumo” .

La combinación de estos factores derivó en una fuerte contracción de la facturación en términos reales. Si bien las unidades vendidas se mantuvieron relativamente estables -con una baja cercana al 2% interanual-, los ingresos medidos en pesos constantes registraron una caída mucho más pronunciada, del 28%, reflejando el atraso de precios frente a la inflación.

Combinación letal: menores precios, mayores costos

A este desfasaje se suma otro elemento clave: la estructura de costos no logró ajustarse al mismo ritmo que los precios. La empresa reconoce que “esta disminución de los precios promedio de venta no fue acompañada en la misma medida por la reducción de los costos de producción (26%)”.

En otras palabras, por la depresión del consumo y la competencia importada, la compañía no pudo trasladar completamente los mayores costos a precios finales, lo que terminó afectando directamente su rentabilidad operativa.

El impacto de esta dinámica se refleja con nitidez en el resultado operativo, que arrojó una pérdida de $1.663 millones, profundizando el rojo ya registrado en el mismo período del año anterior.

DOMEC AVISO HISTORICO Domec fue fundada en 1948.

A nivel financiero, los resultados también contribuyeron negativamente, en un contexto de altas tasas de interés y restricciones al crédito.

Más allá de los números, Domec contextualiza su desempeño en un escenario económico más amplio, atravesado por cambios en la política económica y transformaciones en los hábitos de consumo.

La compañía menciona explícitamente “las dificultades que se están atravesando a raíz de la transformación de las medidas económicas adoptadas por la nueva gestión de gobierno”.

En este marco, destaca “las dificultades que atraviesan los canales tradicionales de comercialización afrontando el incremento de sus costos de estructura frente a la competencia de los canales de venta on line, más la caída general del consumo y la apertura de las importaciones”.

Expectativas cautelosas

A pesar de este escenario adverso, la empresa destaca que logró sostener su posicionamiento en el mercado. En particular, señala que “ha logrado mantener la participación de sus productos en el mercado tradicional y continúa con su política de desarrollo de nuevas líneas de productos y el mejoramiento de los actuales modelos”.

El análisis de la estructura patrimonial también refleja el impacto de los resultados negativos. El patrimonio neto se redujo significativamente respecto de años anteriores, pasando de más de $7.994 millones en enero de 2025 a $4.602 millones en enero de 2026, evidenciando el efecto acumulado de las pérdidas .

En cuanto al flujo de fondos, las actividades operativas generaron una salida de efectivo cercana a $1.898 millones, lo que obligó a compensar parcialmente esa dinámica mediante financiamiento, en un contexto en el que el acceso al crédito resulta limitado y costoso .

De cara al futuro, la compañía mantiene una visión cautelosa. Reconoce que “resulta dificultoso proyectar la evolución económica de los próximos meses” y vincula esta incertidumbre con el proceso político reciente y las expectativas generadas en torno a cambios en políticas económicas . En ese marco, señala que las decisiones conservadoras de consumidores y empresas “afectaron seriamente el consumo, disminuyéndolo sustancialmente”.

No obstante, la empresa deja abierta la puerta a una eventual recuperación. Considera que, si se consolidan señales positivas en la macroeconomía y se logra reactivar el crédito, el consumo podría repuntar en los próximos meses.

En particular, subraya la necesidad de políticas orientadas a reducir la inflación, bajar las tasas de interés y aliviar la carga impositiva sobre la industria, como condiciones para recuperar competitividad.

Domec y la crisis en electrodomésticos

Los problemas que enfrenta la industria de línea blanca se tradujo en los últimos meses en reestructuraciones y cierre de locales que afectaron a cadenas de retail como Frávega, Megatone y On City. Más recientemente la histórica Garbarino terminó en quiebra, marcando uno de los casos más emblemáticos de la crisis del sector.

El fenómeno afecta también a los fabricantes, tal como quedó reflejado por las medidas de ajuste adoptadas por marcas como Whirlpool, que cerró su planta a fines de 2025; y otras que aplicaron recortes como Peabody y Electrolux.

Domec es una empresa nacional, fundada a principios de 1948, especializada en la fabricación de electrodomésticos de cocción, principalmente cocinas a gas, hornos, anafes, campanas y purificadores de aire.

En su sitio web la empresa remarca su situación de liderazgo en el sector, tanto comercial como tecnológico. Y destaca que toda su gama de productos y variedades se producen íntegramente en sus dos plantas industriales, una en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, y la otra en la provincia de San Luis.

Ambas plantas ocupan en total una superficie cubierta de 52.000 metros cuadrados y tienen una capacidad de producción de 15.000 artefactos mensuales, detalla la compañía.