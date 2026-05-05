Hot Sale 2026: cómo conseguir televisores con descuento en la previa del Mundial

El evento reunirá más de 800 marcas con descuentos imperdibles, cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos.

El Hot Sale se realizará del 11 al 13 de mayo de 2026 con descuentos en distintas categorías.

Con el Mundial cada vez más cerca, el Hot Sale 2026 llega en un momento clave y muchos consumidores empiezan a pensar en renovar sus televisores para seguir los partidos con mejor calidad.

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El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se realizará del 11 al 13 de mayo y concentrará más de 800 marcas con descuentos imperdibles, cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos, especialmente en rubros como tecnología y electrodomésticos.

"En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a o pciones de financiación que no se encuentran en otros canales ", explicó Andrés Zaied , presidente de CACE.

"Como requisito para participar, todas las empresas deben ofrecer al menos el 5% de descuento y 3 o más cuotas sin interés , o bien un 10% de descuento directo sobre el precio de lista", detallaron.

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Cuándo es el Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026 se realizará durante tres días consecutivos: del lunes 11 al miércoles 13 de mayo. Se trata de una ventana corta pero intensa, en la que se concentran miles de ofertas y promociones especiales en distintas categorías.

Durante las 72 horas, las marcas también activan distintas estrategias para captar la atención del consumidor. Dentro del sitio web oficial (https://www.hotsale.com.ar/), podras encontrar:

MegaOfertas Bomba y Noche Bomba: descuentos especiales por tiempo limitado en horarios específicos.

descuentos especiales por tiempo limitado en horarios específicos. Mega BOOM: exclusivo para la última noche (miércoles 13 de mayo) de 22 a 00 hs con rebajas que pueden superar el 50%.

exclusivo para la última noche (miércoles 13 de mayo) de 22 a 00 hs con rebajas que pueden superar el 50%. Sección Descolocados: productos fuera de temporada con precios un 40% más bajos.

productos fuera de temporada con precios un 40% más bajos. Más clickeados: un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

un ranking de los productos más populares entre los usuarios. Cybot: el bot conversacional con Inteligencia Artificial desarrollado para Hot Sale y CyberMonday con el que los clientes pueden consultar marcas, productos, pedir recomendaciones y hacer comparaciones.

Además, los usuarios podrán filtrar por cuotas sin interés, orden por precios de menor a mayor, talles, colores o porcentaje de descuento.

Compras online Freepik

Todas las categorías que estarán disponibles

El Hot Sale 2026 estará organizado en 11 grandes categorías, lo que permite encontrar productos de forma más rápida. Entre las principales se encuentran:

Electro y Tecnología

Viajes

Indumentaria y Calzado

Hogar, Muebles y Decoración

Supermercado y Consumo Masivo

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Bebés y Niños

Motos y Autos

Servicios

Gastronomía y Bodegas

En total, habrá más de 15.000 ofertas activas y el 48% de las empresas participantes son pymes.

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Cómo conseguir televisores en el Hot Sale

Los televisores estarán entre los productos estrella del Hot Sale 2026, impulsados por la cercanía de eventos deportivos.

Entre las marcas participantes, se encuentran Magazzimo, Coppel, VStore, Aloise, tienda BNA+, LG, Naldo, Mercado Libre, tiendaMacro, On City, Hendel, Frávega, BGH y Samsung. Si querés conocer el listado completo de los comercios, visitá el sitio web oficial del evento.

Para aprovechar realmente las ofertas, hay estrategias clave que pueden marcar la diferencia: