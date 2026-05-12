Netflix calcula que en los últimos 10 años su actividad movilizó u$s325.000 millones en la economía global

La inversión directa en series y películas fue de u$s135.000 millones en ese período. También generó 425.000 empleos directos para técnicos, directores, actores y escritores, según el informe "El efecto Netflix". De Argentina destacó la producción de El Eternauta.

Netflix presentó el informe "El Efecto Netflix" , un balance muy detallado que refleja la magnitud de su impacto económico, cultural y social a nivel global durante la última década. La difusión coincidió con el décimo aniversario de su expansión masiva: el momento en que la plataforma pasó de operar en 60 países a más de 190 en un solo día.

El informe detalla cómo la inversión en contenido original se convirtió en un motor de crecimiento para las industrias creativas de cada país y una vidriera internacional para el talento.

Según los resultados de la operación de Netflix en el primer trimestre de 2026 la base de suscriptores pagos superó los 325 millones en todo el mundo.

Las cifras globales presentadas en el informe son contundentes. En los últimos diez años, la compañía asegura que contribuyó con más de u$s325.000 millones a la economía mundial , de los cuales más de u$s135.000 millones se destinaron específicamente a la inversión en producciones de series y películas.

Este flujo de capital no solo alimenta la pantalla, sino que sostiene un circuito laboral masivo : la plataforma sostiene que generó más de 425.000 empleos directos para técnicos, directores, actores y escritores, sumados a más de 700.000 trabajadores eventuales y extras.

El informe también pone en cifras la colaboración con más de 2.000 productoras locales y la realización de rodajes en más de 4.500 ciudades y pueblos alrededor del planeta.

Asimismo, la empresa informó que logró fortalecer el ecosistema audiovisual al comprar licencias de más de 3.000 compañías alrededor del globo.

El caso argentino: el hito de "El Eternauta"

Dentro del panorama latinoamericano, Netflix destacó a la Argentina por la adaptación de El Eternauta. “La serie se posicionó como un ejemplo de sofisticación técnica y dinamismo económico, habiendo inyectado más de 41.000 millones de pesos en la economía local”, remarca.

La producción requirió un despliegue sin precedentes que incluyó más de 50 locaciones en el país y el uso de 35 escenarios virtuales, involucrando a un equipo de 2.900 personas entre elenco y extras. Además detalla que detrás de esa historia de ciencia ficción figura la creación de más de 500 máscaras para los personajes de la historia.

El informe subraya que cada producción de Netflix es, en esencia, una producción local que actúa como catalizador para la industria de cada país. En el caso específico de América latina, el informe destaca proyectos en otros tres países.

-Colombia y "Cien años de soledad". La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez contó con un equipo de más de 900 personas, mayoritariamente colombianas, y la participación de 150 artesanos de todo el país, quienes trabajaron junto a más de 850 proveedores locales.

-Brasil y la serie "Senna". Esta superproducción regional tuvo un rodaje de 325 días en cuatro países (Brasil, Argentina, Uruguay e Irlanda del Norte). Involucró a 231 actores de 18 nacionalidades y más de 14.000 extras. Un hito técnico importante fue el trabajo de más de 1.000 especialistas en efectos visuales, elevando los estándares de la industria brasileña.

-México con "Pedro Páramo" y "Las Muertas". La película Pedro Páramo se filmó durante 50 días en Nayarit, San Luis Potosí y la Ciudad de México, reuniendo a más de 30 músicos tradicionales. Por su parte, la serie Las Muertas movilizó a más de 500 técnicos y artistas de doblaje para adaptar la historia a 12 idiomas, garantizando que los modismos mexicanos se preserven incluso en versiones para mercados como Tailandia, India o la República Checa.

El negocio de Netflix fuera de las pantallas

El CEO de Netflix, Ted Sarandos, destacó el rol de la plataforma en la economía global del entretenimiento y también dejó en claro que la estrategia de negocios ya no se limita sólo a lo que ocurre en la pantalla, sino que trasciende a otros estamentos económicos y culturales.

“Durante la última década, las series y películas de Netflix han ido moldeando lo que el público lee, compra, escucha, come, lleva puesto, ve y a qué juega. Les dimos impulso a viejas canciones que volvieron a las listas de las más escuchadas, llevamos deportes de nicho al público masivo y disparamos las ventas de todo tipo de productos, desde tableros de ajedrez hasta disfraces de Halloween o artículos de organización hogareña”, sostuvo Sarandos.

Y añadió: “Actualmente, la industria del entretenimiento está cambiando cada vez más rápido, mucho más que cuando recién empezamos. Por eso, mientras nos adentramos en la próxima década, seguiremos invirtiendo en las relaciones que construimos con los creadores que trabajamos, con las comunidades que nos dan apoyo y con los fans que adoran ver todo lo que hacemos”.

“Nuestros socios son quienes hacen que Netflix sea Netflix. Y cuando crean historias extraordinarias, nuestros miembros no solo quieren verlas, sino también vivirlas”, sintetizó.

Ecosistema creativo y formación de talento

En su informe, Netflix sostiene que su éxito depende de “una industria saludable”, por lo que se propone actuar como “un trampolín” para las carreras profesionales.

Actualmente, produce contenido original en más de 50 países y 50 idiomas. En el último lustro, ya organizó más de 1.000 programas de capacitación que alcanzaron a 90.000 personas en 75 países, facilitando la especialización de la mano de obra local.

Este enfoque -asegura- ya dió frutos en el circuito de prestigio internacional. En una década, sus producciones acumularon más de 10.000 nominaciones en certámenes de élite como los Óscar, Emmys, Grammys, Globos de Oro y BAFTAs, obteniendo más de 350 galardones globales.

Para construir el informe "El Efecto Netflix", la plataforma informó que utilizó cifras auditables y testimonios directos de sus socios creativos. Además, el impacto cultural "más allá de la pantalla" se mide a través de estudios propios y el análisis de tendencias en plataformas externas como Spotify, Skyscanner, Expedia y Lyst, que permiten rastrear cómo las series influyen en el consumo de música, el turismo y la moda a nivel global.