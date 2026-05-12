De cuánto es la fortuna de Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian

La "momager" de una de las familias más famosas de la televisión internacional. Conocé su historia de éxito y millones.

La madre y manager de las actrices y modelos más exitosas de los Estados Unidos.

Hablar del clan Kardashian-Jenne r es hablar de una de las familias más famosas y millonarias del entretenimiento mundial. Y detrás de ese imperio aparece una figura clave: Kris Jenner , la empresaria y productora que convirtió la vida cotidiana de su familia en un fenómeno global de la televisión y las redes sociales.

Conocida como la “momager” de las Kardashian , Kris Jenner logró transformar la fama mediática en un negocio multimillonario. Además de protagonizar reality shows, se convirtió en representante de sus hijas y participó en la creación de empresas de cosmética, moda y lifestyle que hoy generan millones de dólares cada año.

Su popularidad explotó gracias al reality Keeping Up with the Kardashians, estrenado en 2007 , aunque ya había estado en el centro de la atención pública durante el famoso juicio de O.J. Simpson en los años 90. Desde entonces, su imagen pasó de ser la madre de una familia numerosa a convertirse en una de las mujeres más influyentes del negocio del entretenimiento.

El reality familiar es uno de los shows más exitosos de todo el mundo.

Kris Jenner nació como Kristen Mary Houghton el 5 de noviembre de 1955 en San Diego, California. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres cuando era pequeña y por una situación familiar compleja. Tras el divorcio, fue criada principalmente por su madre junto a su hermana menor en California.

Antes de convertirse en celebridad, trabajó en distintos empleos. Durante un tiempo fue azafata de American Airlines y también tuvo trabajos ocasionales mientras intentaba construir su vida adulta. En 1978 se casó con el abogado Robert Kardashian, con quien tuvo a Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian.

La notoriedad pública llegó durante el mediático juicio de O.J. Simpson, ya que Robert Kardashian formó parte del equipo de defensa mientras Kris era amiga cercana de Nicole Brown Simpson. Años después, Kris se casó con el ex atleta olímpico Bruce Jenner (hoy Caitlyn Jenner) y tuvieron a Kendall y Kylie Jenner.

Embed - Kris Jenner Meets Caitlyn Jenner For The First Time | Keeping Up With The Kardashians

El éxito de los realitys shows

El gran salto de Kris Jenner llegó en 2007, cuando presentó junto al productor Ryan Seacrest la idea de un reality basado en la vida de su familia. Así nació Keeping Up with the Kardashians, programa que se convirtió en uno de los reality shows más exitosos y longevos de la televisión estadounidense.

El programa mostró el día a día de las hermanas Kardashian-Jenner y rápidamente se transformó en un fenómeno cultural. El éxito dio origen a numerosos spin-offs y contratos millonarios con cadenas televisivas y plataformas de streaming. Tras el final del ciclo original en E!, la familia continuó con The Kardashians en Hulu.

Además de aparecer frente a cámara, Kris Jenner fue productora ejecutiva y administradora de gran parte de los negocios familiares. Su capacidad para negociar contratos y posicionar la marca Kardashian-Jenner hizo que muchos la consideren una de las mentes más importantes detrás del éxito del clan. Incluso se estima que recibe alrededor del 10% de las ganancias de sus hijas como representante.

Keeping up with the Kardashians El reality show tuvo tanto éxito que cambió por completo la economía familiar. Imagen: Disney (Hulu)

Las empresas de la familia Kardashian-Jenner

Gran parte de la fortuna familiar proviene de las marcas de cosméticos, ropa y lifestyle creadas por las hermanas Kardashian-Jenner. Kris Jenner participó directamente en varios de esos negocios y obtuvo beneficios millonarios gracias a sus acciones y acuerdos comerciales.

Uno de los casos más exitosos fue KKW Beauty, fundada junto a Kim Kardashian. En 2020, la empresa Coty compró el 20% de la marca por 200 millones de dólares, valuando la compañía en 1.000 millones. Según Celebrity Net Worth, Kris poseía el 8% de la empresa, participación valuada en unos 80 millones de dólares antes de impuestos.

También tuvo participación en Kylie Cosmetics, la empresa de Kylie Jenner. Cuando Coty adquirió el 51% de la firma por 600 millones de dólares en 2019, se reveló que Kris tenía un 10% de participación. Parte de esa venta le habría generado alrededor de 30 millones de dólares.

Fortuna de millones: el patrimonio de Kris Jenner

De acuerdo con sitios especializados, la fortuna estimada de Kris Jenner en 2026 ronda los 170 millones de dólares. Su riqueza proviene principalmente de sus contratos televisivos, inversiones inmobiliarias, participaciones empresariales y el porcentaje que obtiene como representante de los negocios familiares.

Además de sus ingresos en televisión y cosmética, Kris posee varias propiedades de lujo en California valuadas en millones de dólares. A lo largo de los años logró construir un verdadero imperio económico alrededor del apellido Kardashian-Jenner, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes del espectáculo y los negocios en Estados Unidos.