Cómo un detective de criptomonedas logró exponer un esquema Ponzi de 150 millones de dólares

Una investigación internacional dejó al descubierto una maniobra financiera que atrapó a miles de usuarios desprevenidos.

El universo de las criptomonedas volvió a quedar en boca de todos tras la caída de una plataforma que prometía ganancias rápidas, pero terminó envuelta en una investigación internacional . Miles de personas depositaron fondos con la expectativa de obtener rendimientos diarios muy altos, aunque detrás de esa fachada funcionaba una estructura fraudulenta que operó durante meses .

La maniobra salió a la luz gracias al trabajo de ZachXBT, un investigador especializado en rastrear movimientos dentro de la blockchain. A través del análisis de billeteras digitales y transferencias sospechosas, logró seguir el recorrido de millones de dólares y colaborar con exchanges, empresas privadas y organismos de control para congelar parte de los activos.

El esquema funcionaba bajo los nombres DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing . Ambas plataformas se presentaban como servicios de inversión para el trading de criptomonedas y ofrecían supuestas ganancias diarias que iban del 1,3% al 2,6% . Para captar nuevos usuarios, la organización impulsaba un sistema de referidos con premios y bonificaciones escalonadas. Mientras más personas ingresaban a través de un inversor, mayor era la comisión prometida, típico de los sistemas Ponzi.

La cara visible del proyecto era un falso CEO llamado Stephen Beard , quien aparecía en videos y grupos de mensajería para convencer a potenciales clientes. También difundía supuestas señales de trading dentro de BonChat, una aplicación muy popular en Hong Kong.

Los usuarios creían que sus fondos crecían gracias a operaciones exitosas con criptomonedas, pero en realidad, gran parte del dinero provenía de nuevos ingresos y no de inversiones reales. Según distintas investigaciones regulatorias, las compañías afirmaban contar con licencias de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), aunque no existían registros oficiales.

El caso despertó alertas en varios países, al punto que los organismos financieros del Reino Unido, Australia, Filipinas y Estados Unidos emitieron advertencias públicas sobre posibles fraudes de parte de DSJEX y BG Wealth. A fines de abril, las autoridades estadounidenses secuestraron uno de los dominios vinculados a la organización en un operativo conjunto.

Pese a eso, el esquema siguió activo durante algunos días más y antes del colapso final, los responsables exigieron a los usuarios un supuesto "impuesto" del 12% sobre los saldos para habilitar retiros y avanzar hacia una presunta salida bursátil de la empresa. Para ese momento, las extracciones ya estaban bloqueadas.

Trading Criptomonedas Freepik Gracias a la ayuda de un detective independiente, se logró destapar este esquema fraudulento. Freepik

Cómo se descubrió

El seguimiento del fraude estuvo encabezado por ZachXBT, un investigador independiente muy conocido dentro del ambiente cripto por rastrear estafas y hackeos. El especialista detectó movimientos sospechosos en distintas redes blockchain y observó que los responsables transferían fondos constantemente entre múltiples billeteras digitales para dificultar el rastreo.

Según explicó, entre el 27 de abril y el 3 de mayo se lavaron más de 92 millones de dólares mediante intercambios de tokens y puentes entre diferentes cadenas. Parte de esos movimientos incluyó operaciones sobre redes como Solana y Tron. A través del análisis de horarios de transacciones y depósitos a exchanges centralizados, ZachXBT logró reconstruir parte del circuito financiero y compartió esa información con empresas del sector y organismos de seguridad.

Como resultado de esa colaboración, Tether congeló 38,4 millones de dólares en USDT el 4 de mayo. Además, otras plataformas bloquearon 3,1 millones adicionales. En total, las medidas preventivas alcanzaron los 41,5 millones de dólares. Pese a ese avance, el investigador sostuvo que el perjuicio económico podría superar ampliamente los 150 millones de dólares, ya que el sistema operaba desde el 2025 y acumuló miles de víctimas de distintos países.

Criptomonedas Para atraer a sus víctimas, los responsables mentían e inventaban información que parecía real. Imagen: Freepik

Consejos útiles para evitar las estafas con criptomonedas

Las estafas con activos digitales crecieron en los últimos años y por eso, diversos especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar varias precauciones antes de invertir dinero. Una de las principales alertas son las promesas de ganancias aseguradas, la realidad es que ninguna inversión financiera puede garantizar rendimientos diarios fijos sin riesgo.

También hay que revisar si la empresa tiene documentación clara, datos verificables sobre sus responsables y presencia oficial en organismos regulatorios. Muchos proyectos fraudulentos esconden identidades falsas o usan información inventada. De la mano de este punto, hay que desconfiar de campañas exageradas en redes sociales, ya que en numerosos casos aparecen celebridades falsas, influencers pagos o anuncios que prometen dinero rápido.

Los expertos sugieren descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y nunca compartir claves privadas de billeteras digitales. Si pensás invertir, lo mejor es empezar con operaciones pequeñas para comprobar que la plataforma funciona correctamente.

Si aparecen trabas para retirar el dinero o exigencias inesperadas de pagos extra, lo mejor es actuar con cautela. Quienes sufran una estafa deben comunicarse rápido con su banco, cambiar contraseñas y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades de su país.