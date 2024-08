En medio de la crisis, tres marcas sorprendieron con una fuerte rebaja de precios a valores de diciembre

Pantene, Pampers y Always, comercializadas en Argentina por el Grupo Newsan, retrotrajeron sus precios a niveles del verano pasado. "Marcas de primera son las que en momentos de crisis dejan de ganar para que vos no pierdas", remarcan.

Pampers, Pantene y Always bajaron sus precios a niveles de diciembre pasado.

En medio de una fuerte caída del consumo , las marcas Pantene, Pampers y Always anunciaron una rebaja de precios en todos sus productos a niveles de diciembre del 2023. Desde julio su comercialización está en manos del Grupo Newsan .

"Es momento de que, además de ser primeras marcas, empezar a ser marcas de primera. Marcas de primera son las que no bajan la calidad, son las que bajan los precios ", señaló la empresa en un video en el que afirman que "marcas de primera son las que en momentos de crisis dejan de ganar para que vos no pierdas".

La compañía que desde julio comercializa las tres marcas en Argentina, en sintonía con el duro momento que atraviesa el país, anunció que "Pantene, Pampers y Always bajan sus precios a los del verano pasado".

Asimismo, aclaran que la rebaja no tiene un tiempo límite sino que será de ahora en adelante. "No hasta fin de mes, ni los fines de semana ni los miércoles. No es un descuento, es una baja de precios. Un compromiso de las primeras marcas que ahora también, son marcas de primera", remarcan.

Grupo Newsan anunció una rebaja de precios en tres marcas

El anuncio llega apenas un mes después de que el grupo concretara un acuerdo de exclusividad con Procter & Gamble (P&G) que implicó el desembarco de la firma argentina en el segmento de consumo masivo mediante la comercialización de marcas como Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Downy, Vick, Cebión, entre otras. También le permitirá fabricar y vender pañales Pampers y toallitas Always.

El acuerdo abarca también la compra de la totalidad del paquete accionario de P&G Argentina y la adquisición de la Planta Villa Mercedes, donde continuarán produciendo pañales y toallitas femeninas bajo la licencia de las marcas mencionadas, además de las oficinas situadas en Munro, Provincia de Buenos Aires.

Al momento de la rúbrica, Newsan anunció que, como parte del acuerdo, se comprometió ante P&G con la continuidad laboral de todos los empleados que hasta ese momento se desempeñaban bajo la tutela de la filial local de la multinacional, al tiempo que ratificaron la persistencia de la operación comercial en la Argentina de los negocios actuales y desarrollos futuros.