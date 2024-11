Encuestas versus apuestas: Kamala Harris vs. Donald Trump

En función de los sus predicciones históricas podríamos decir que RCP ha presentado un sesgo hacia la centro derecha (republicanos) y 5.38 hacia la centro izquierda (demócratas).

Un punto a tener en cuenta es que en los EEUU no existe la “veda electoral”, por lo que seguiremos proporcionando esta información hasta el momento mismo de las elecciones.

Ante el fracaso de las encuestadoras, a principios de siglo el mundo académico comenzó a ver como la “sabiduría de las masas”, que recogían las casas de apuestas, proporcionaba mejores resultados que las encuestadoras tradicionales, especialmente cuando las elecciones eran muy reñidas. A continuación, los últimos guarismo de las casas de apuestas según RCP.

Además de las encuestas y las apuestas existen un sinnúmero de instituciones que han elaborado sus propios modelos, recogiendo un sinnúmero de datos y algoritmos probabilísticos, buscando predecir quien será el próximo presidente norteamericano.

Uno de los más conocidos es el que publica la gente de “The Economist”, un medio que es difícil definir como afín a Donald Trump.

Visto el fracaso de los distintos mecanismos predictivos, los analistas políticos mas experimentados aconsejan no descuidar el “momentum”, la tendencia creciente o decreciente que vienen experimentando esos resultados.

Esto nos enfrentaría al problema de cuál es el periodo óptimo para esta determinar esa “tendencia”, pero dado que comenzamos estos comentarios cinco días atrás, consideramos lo ocurrido en estos cinco días.

Por el lado de las encuestas, de entonces y según RCP el Trump trepó de 46.6% a 46.9% y Harris bajó de 48.45 a 48.3%, con los de “5.38” mostrando un movimiento en el mismo sentido, pasando el primero de 46.6% a 46.9% y la segunda de 48.1% a 47.9%.

De entonces el favoritismo de las apuestas en favor de “Trump presidente” cayeron del 61.8% a 53.6%, mientras las de Harris treparon del 36.9% a 45.1%, en tanto el modelo predictivo de la gente de The Economist pasó de 56% a favor del Republicano a 51% ahora, mientras la Demócrata subió de 44% a 49%.

