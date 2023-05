"Equidad implica que todos se sientan de igual manera"

Rocío Robledo.jpg Robledo dijo que “equidad” es “uno de los conceptos fundamentales en WeWork”. “La comunidad es el centro para WeWork, es su origen; lo que inicia el negocio. Por comunidad entendemos que todas las personas que formen parte de ella, sea cual sea su condición, se sientan bienvenidas, apreciadas e incluidas”, sostuvo.

Por su parte, Rivarola explicó que, como educador, “uno está al servicio de la otra persona”: “En Siglo 21 hay una concepción, que es la dignidad humana. La idea de equidad está muy vinculada a justicia; a dar lo mismo a todos, o dar al otro lo que necesita. La universidad tiene que permitir la visibilidad, el reconocimiento de qué está pasando con ello. También hacer entender que es un espacio plural. Las aulas en Siglo 21 son virtuales y presenciales, donde conviven personas con realidades diferentes”.

A su turno, Sacchi consideró que “el tema de diversidad es una prioridad global”. Sobre este punto, dijo: “Tratamos de que todas las personas alcancen su máximo potencial personal y profesional dentro de una organización. La equidad es un valor en sí misma. Eso te permite tener diversidad de pensamiento, distintas ideas arriba de la mesa, distintas formas de liderazgo. Eso termina enriqueciendo a la organización”.

“En Ford celebramos las diferencias, por esa construcción de la identidad dentro de la compañía. Para hacer de ese valor una cultura tenés que, necesariamente, usar la participación de la gente como principal clave”, agregó.

Posteriormente, Robledo comentó que en Argentina, WeWork tiene un 60% de mujeres y un 50% de mujeres en posiciones de liderazgo. “A nivel regional, hay un 49% de mujeres de en posiciones de liderazgo, empezando por nuestra CEO; hay países donde esa cifra llega al 75%”, reveló. Y cerró: “Somos una empresa que trabaja la equidad de género y eso se plasma en resultados”.

Rivarola, luego, destacó el instituto de género e inclusión. “En materia de género, ya no es solo varón-mujer sino que hay posibilidades muy amplias desde lo líquido, desde una concepción de la comunidad LGTB, que cambia la perspectiva de lo que tiene que ser la universidad y cómo trabajamos con respecto a eso”, relató.

Consultado sobre el rol de la mujer en la industria automotriz, Sacchi opinó: “Hoy, en Ford, recorrés nuestra planta y tenés mujeres soldando, en la línea de ensamblaje, tenés conductoras de vehículos industriales, supervisoras de células de producción. Ni que hablar la cantidad de mujeres en puestos más profesionales: ingenieras y puestos de liderazgo”.

Robledo añadió que, entre sus principales objetivos, está “saber qué es lo que le pasa a la mujer para poder, en el caso de lo profesional, despegar su carrera, formarse, llegar a esas posiciones de liderazgo, que finalmente tienen que ser iguales para todos en términos de equidad de oportunidades para llegar. El camino es primero visibilizar los problemas y preguntarnos qué podemos hacer desde nuestras posiciones para ir mejorándolo”.

Al respecto, Rivarola comentó: “Como perspectiva hacia adelante, la Inteligencia artificial nos pone en una situación particular a las organizaciones. Tenemos que volver al origen, que es la dignidad humana: los afectos, las emociones, los vínculos, los sentimientos. Es un tema de identidades, de ser diferentes y reconocernos. No tengo que poner una pizarra, puedo trabajar en la variedad. La tecnología va a estandarizar muchas cosas. Tenemos que empezar a diferenciarnos. Eso sería un valor de trabajo”.

Para cerrar, Sacchi dijo que su principal desafío es “hacer que una industria que tradicionalmente fue masculina sea más permeable al talento femenino, y que el talento femenino que está en el mercado lo vea como algo aspiracional”.

“Si vos no tenés una cultura inclusiva, prácticas de equidad, el nuevo talento no te elige. Y si ingresa a la compañía, te abandona rápidamente, porque no encuentra consistencia entre lo que decís que sos y lo que sos. Ahí hay un desafío para las organizaciones. No hay lugar a no convertir la equidad en un valor organizacional. En que no sea una forma de ser de las organizaciones. No vas a poder retener el talento a futuro. El talento no tiene ni sexo, ni religión ni edad”, cerró.