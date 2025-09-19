Era el hombre más rico del mundo, pero no quiso pagar el rescate de su nieto secuestrado: quién fue Jean Paul Getty

Logró hacer miles de millones de dólares, pero su avaricia lo llevó incluso a poner en riesgo a su propia familia.

A lo largo de la historia, algunas personas acumularon millones de dólares y se hicieron conocidas por su avaricia extrema, tomando decisiones que muchos consideran insensibles y crueles , incluso frente a situaciones que involucraban a sus propios familiares. Este tipo de conductas genera asombro y condena por igual.

Jean Paul Getty fue un empresario estadounidense que se volvió célebre por su tacañería. Su nombre quedó asociado a la riqueza descomunal y a decisiones personales crueles que todavía hoy sorprenden por su frialdad.

Getty nació en el seno de una familia vinculada al petróleo: su padre, George Franklin Getty, fundó la Minnehoma Oil Company en Oklahoma. Desde joven, Jean Paul estuvo relacionado con los negocios familiares y tras completar estudios en la Universidad de California, Berkeley , y en el Magdalen College de Oxford , asumió el control de la compañía en 1930.

Su vida estuvo marcada por decisiones financieras extremadamente conservadoras. Se hizo famoso por instalar cabinas telefónicas en su mansión para no gastar en llamadas y por supervisar minuciosamente cada gasto, incluso en su vida cotidiana. Esta avaricia lo acompañó hasta el final de su vida y fue un rasgo que definió su reputación.

El episodio más recordado ocurrió en 1973, cuando su nieto, John Paul Getty III, fue secuestrado en Roma por la mafia calabresa. Los delincuentes exigieron un rescate de 17 millones de dólares, pero Getty se negó a pagarlo inicialmente. Solo accedió a cubrir 2.2 millones de dólares, el máximo deducible de impuestos, luego de que los secuestradores enviaran una oreja del joven como prueba de vida. Este caso consolidó su fama de tacaño y dejó una marca en la historia de la familia.

A pesar de su extrema frugalidad, Getty fue un empresario exitoso que expandió su imperio petrolero internacionalmente. Consiguió contratos clave en Medio Oriente y fundó compañías subsidiarias que le permitieron maximizar sus ingresos. Su historia combina riqueza, controversia y una visión empresarial que, aunque rentable, fue cuestionada por su ética familiar.

Miles de millones: el patrimonio de Jean Paul Getty

Al morir en 1976, Getty contaba con un patrimonio estimado en más de 6 mil millones de dólares, resultado de décadas de inversiones en petróleo, bienes raíces y acciones internacionales. Su fortuna lo convirtió en una de las personas más acaudaladas de la historia moderna.

Más allá de los negocios, Getty fue un coleccionista de arte y antigüedades. Su colección personal formó la base del Museo J. Paul Getty en Los Ángeles, una institución cultural de alcance mundial. La fundación que creó, el J. Paul Getty Trust, mantiene activos por más de 5 mil millones de dólares, consolidando su legado en la filantropía y el mundo artístico.