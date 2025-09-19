La reconocida marca de ropa que no puede pagar las deudas de millones: ¿Declara la quiebra?







La reconocida marca está en graves problemas, presenta deudas de millones de dólares y podría dejar en la calle a miles de personas.

La empresa presenta deudas de varios millones y sus empleados sufren las consecuencias.

Una de las marcas de ropa más conocidas de Estados Unidos enfrenta deudas por millones de dólares y un cierre masivo de locales que dejó a miles de empleados sin trabajo. La situación sorprendió a sus trabajadores y generó un fuerte impacto en las familias que dependían de esos ingresos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El proceso de bancarrota ya se inició en tribunales y la compañía organiza la liquidación de sus activos. Mientras tanto, los empleados buscan alternativas laborales, y proveedores y comercios vinculados a la marca también sienten el efecto del cierre de forma directa.

liberated La empresa, dedicada a indumentaria textil de surf y deportes al aire libre, presenta deuda de millones de dólares.

Más de 100 locales cerrados y miles de trabajadores despedidos: que pasó con Liberated Brands Liberated Brands confirmó el cierre definitivo de 124 locales en Estados Unidos, dejando sin empleo a cerca de 1400 trabajadores. La compañía enfrenta pasivos por millones de dólares que no logró cubrir y ahora se concentra en la liquidación de inventario y activos para responder a los acreedores.

Los documentos judiciales muestran que la deuda total de la firma se ubica entre 100 millones y 500 millones de dólares, mientras que los reclamos de acreedores no asegurados alcanzan entre 566 millones y 3.2 mil millones. Para afrontar gastos inmediatos durante el proceso, la empresa obtuvo un préstamo puente de 35 millones de dólares.

La compañía administraba marcas relacionadas con el surf y la ropa para actividades al aire libre. La pérdida de contratos de licencia clave, los costos crecientes de logística y la presión de las ventas online hicieron insostenible la operación, acelerando la bancarrota. El cierre de locales y los despidos también afectaron a proveedores y centros comerciales que dependían de la actividad de la marca. Mientras se organiza la venta de activos y se prioriza el pago de salarios pendientes, la quiebra deja un fuerte impacto económico y social en los trabajadores y en las comunidades donde la marca operaba.

Temas Millones