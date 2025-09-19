De cuánto es la fortuna de Justin Bieber, el headliner de Coachella 2026

Con éxitos como "Baby" y "Peaches", y el reciente lanzamiento de dos nuevos álbumes, el artista participará en la próxima edición del festival californiano.

Justin Bieber , el fenómeno pop canadiense que conquistó el mundo desde su adolescencia, continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música global. Y en 2026 , su carrera alcanza un nuevo hito: será uno de los tres headliners principales del Coachella , junto a Sabrina Carpenter y Karol G .

Este regreso a los escenarios marca su primera actuación en el festival californiano desde 2019, cuando hizo una aparición sorpresa durante el set de Ariana Grande. La presentación está programada para el sábado 11 de abril , con una segunda fecha el 18 del mismo mes.

Lo más destacado es que el cantante, de acuerdo a la revista "Rolling Stones", negoció su espectáculo directamente con los organizadores, Goldenvoice, sin la intermediación de un agente , asegurando un contrato de 10 millones de dólares (5 millones por cada fin de semana). Se estima que esta cifra lo posicionaría como el artista mejor pago de la historia del encuentro, seguido de Beyoncé, que recibió 8 millones de dólares por su actuación en la edición del 2018.

Este logro no solo resalta su estatus como estrella internacional, sino también su capacidad para manejar su carrera de manera independiente . Su retorno coincide con el lanzamiento de sus dos nuevos álbumes , "SWAG" y "SWAG II", que reflejan una etapa de mayor libertad creativa tras su separación de su antiguo manager, Scooter Braun.

Entre éxitos y polémicas: la historia de Justin Bieber

Justin Drew Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en Londres, Ontario, Canadá. Criado en Stratford por su madre soltera, Pattie Mallette, desarrolló su amor por la música desde temprana edad. A los 13 años, comenzó a subir covers en YouTube, lo que lo llevó a ser descubierto por el mánager Scooter Braun, quien lo conectó con Usher. Su primer EP, "My World" (2009), lo convirtió en el primer artista en tener siete canciones de un álbum debut en el Billboard Hot 100.

A lo largo de su carrera, lanzó múltiples discos exitosos, incluyendo "Believe" (2012), "Purpose" (2015) y "Justice" (2021). Canciones como "Baby", "Sorry" y "Peaches" dominaron las listas de lo más escuchado en las distintas plataformas de streaming, y consolidaron su lugar en la historia de la música pop. Incluso, es el único cantante en romper récords mundiales desde muy pequeño: en 2011, destronó a Elvis Presley en conseguir 7 números primeros puestos antes de los 25, algo que no sucedía hacía 47 años.

Sin embargo, su vida personal también fue objeto de atención mediática. Desde su arresto en 2014 hasta sus altibajos en las redes sociales, Bieber enfrentó diversas controversias que influyeron en su imagen pública. A pesar de ello, mostró un compromiso con su crecimiento personal, sumando el matrimonio con Hailey Baldwin en 2018 y el nacimiento de su hijo.

En 2023, Bieber tomó la decisión de separarse de Braun, su representante, lo que le permitió asumir el control total de su carrera. Esta independencia se refleja en sus recientes trabajos musicales, que fueron aclamados por su autenticidad y madurez artística.

Patrimonio actual de Justin Bieber

En 2025, el patrimonio neto de Justin Bieber se estima en aproximadamente 200 millones de dólares, según el medio especializado Celebrity Net Worth. Esta cifra proviene de diversas fuentes de ingresos, incluyendo las reproducciones de sus canciones, giras alrededor del mundo y acuerdos de patrocinio.

Además de su carrera musical, diversificó sus inversiones. Posee propiedades de lujo en Beverly Hills y Ontario, y lanzó su propia línea de ropa, Drew House.

Coachella 2026: los artistas confirmados

Ya se confirmó que el artista canadiense formará parte de la nueva edición del festival Coachella 2026 en California, Estados Unidos. El encuentro tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril del siguiente año.

Sabrina Carpenter, Karol G, Katseye, Ethel Cain, the XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Sombr, David Byrne, Interpol, Laufey, Iggy Pop y muchos otros se suman junto a Bieber para lucirse en los escenarios.

Además, Anyma, quien participó como artista invitado especial a principios de este año durante la presentación de Yeats, tendrá una actuación similar a la de Travis Scott en la edición anterior, anunciada como una experiencia "Diseña el Desierto".