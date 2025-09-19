El "criptocastillo": el refugio de los jóvenes que minaron millones con criptomonedas







Un castillo, jóvenes visionarios y criptomonedas: así surgió el epicentro donde se gestaron proyectos que movieron millones en todo el mundo.

En el Criptocastillo, laptops, criptomonedas y fiestas convivieron bajo un mismo techo donde se gestaron proyectos que valieron millones. Depositphotos

El mundo de las criptomonedas generó millones en tiempo récord. Algunos jóvenes aprovecharon la ola desde el primer minuto y no solo se enriquecieron: redefinieron cómo y dónde vivir. Así nació un lugar icónico que rompió los esquemas del Silicon Valley tradicional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Rodeado de fiesta, código y cerveza, un castillo en San Francisco se volvió el símbolo de una generación que encontró en el cripto un estilo de vida. Un refugio para emprendedores audaces, con laptops encendidas hasta el amanecer y charlas sobre el futuro del dinero.

Bitcoin Ethereum BTC Criptomonedas Shutterstock

La historia detrás del Criptocastillo: cómo Jeremy Gardner construyó su imperio Jeremy Gardner, originario de Massachusetts, abandonó dos veces la universidad para seguir su instinto. En lugar de diplomas, eligió billeteras digitales. A los 25 años ya había ganado millones apostando por el Bitcoin, cuando apenas valía unos cientos de dólares por unidad.

En 2015, mientras lideraba operaciones en Augur, un proyecto de predicción en blockchain, Gardner decidió alquilar una casa de tres plantas en un barrio exclusivo de San Francisco. Pagó 20.000 dólares de depósito y la convirtió en una mezcla de hogar, oficina y hub de innovación. Así nació el Crypto Castle.

Allí vivieron programadores, visionarios y entusiastas del cripto, la mayoría con veintipocos años. Muchos llegaron sin grandes planes, pero salieron convertidos en millonarios. El ambiente era tan eléctrico que hasta el más escéptico salía convencido del poder de las blockchain. Gardner no se limitó a comprar y vender. Fundó la Blockchain Education Network para formar estudiantes, creó fondos de inversión, y hasta una ONG para combatir el hambre usando economía colaborativa. Su influencia traspasó los muros del castillo y moldeó el ecosistema cripto desde adentro.

Temas Millones

Criptomonedas