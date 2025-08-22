¿Es posible brindar servicios financieros en forma digital manteniendo la calidez humana?







Banco Credicop asiste a más de 200.000 pymes de manera integral, sosteniendo una visión federal con servicios adaptados a las necesidades de los diferentes sectores productivos y economías regionales de nuestro país.

La entidad ofrece soluciones financieras para múltiples destinos.

Banco Credicoop lo hace posible. Con el foco puesto en acompañar a las pymes, cooperativas y personas de todo el país, la entidad ofrece soluciones financieras para múltiples destinos. Acercando condiciones especiales para quienes operan con el banco como así también para aquellos que desean vincularse como nuevos asociados a esta entidad cooperativa.

Un valor diferencial: la combinación de los servicios digitales con la atención personalizada y el trato humano CREDICOOP - LA MEJOR ATENCION_16.9 (2) Credicoop ofrece soluciones para que cada empresa o entidad, como así también las personas que las integran, puedan operar digitalmente con agilidad, comodidad y eficiencia. Desde la posibilidad de abrir una cuenta de forma digital en pocos pasos, ya sea desde el celular o una computadora, hasta realizar operaciones clave como el descuento de cheques, créditos, operaciones de comercio exterior, pagos e inversiones a través de Credicoop Móvil o Banca Internet. Adicionalmente proporciona la integración de los sistemas de gestión de las empresas mediante APIs, optimizando su operatoria cotidiana con herramientas dinámicas, seguras y de fácil acceso.

Con relación a Comercio Exterior, esta área cuenta con un equipo de profesionales que brindan asesoramiento especializado y soporte operativo para expandir la presencia de las pymes argentinas en el mercado global.

A través de la Fundación Banco Credicoop, ofrece cursos y programas con excelente nivel académico que otorgan a las pymes herramientas para mejorar sus procesos de trabajo y estar al tanto de las novedades tecnológicas. Entre ellas se destacan Industria 4.0, transformación digital, inteligencia artificial, marketing digital, planificación estratégica, talleres de negocio, comercio exterior, entre otros. Todos ellos incluyen beneficios importantes para asociados del banco.

credicop2 Lo digital complementa pero no reemplaza la atención personalizada. En Banco Credicoop, cada empresa, persona o entidad asociada cuenta con un referente comercial en su filial que la asesora y acompaña en función de sus necesidades específicas. Estos atributos consolidan a Credicoop como una opción distinta dentro del sistema financiero, con un compromiso especial con todos los sectores productivos y particularmente con las pymes, con una propuesta que pone el eje en la construcción de relaciones de largo plazo basadas en la reciprocidad y confianza.