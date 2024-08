Escuela por escuela, TGN llega con su mensaje de prevención a toda la sociedad

tgn4.png

En este escenario, la posibilidad de que las personas, en el marco de ciertas actividades cotidianas como excavar, plantar árboles o prender fuego, dañen el ducto y se expongan a una situación de peligro, es un riesgo que la empresa aborda bajo un enfoque multidimensional que combina los aspectos técnicos con la responsabilidad social, los asuntos públicos y la comunicación.

Desde lo operativo, se desarrolla el patrullaje de la traza para detectar focos de riesgo; la innovación en tecnologías de señalización y protección de ductos; la atención en canales de comunicación exclusivos; la gestión de interferencias (obras de terceros); entre otras iniciativas. Desde lo social, el foco está puesto en concientizar y capacitar a distintos públicos y configurar redes locales que permitan involucrar a las personas en la seguridad del servicio público de transporte de gas. El programa Juntos parte de esta última perspectiva.

En el marco de los talleres en las escuelas, los facilitadores de TGN comparten con niños y jóvenes la ubicación del gasoducto y explican la importancia del servicio en sus comunidades. Por otro lado, se trabaja, a través de juegos y dinámicas, en la incorporación de las seis medidas básicas de prevención a considerar en la zona de seguridad del gasoducto: no encender fuego, no realizar movimientos de suelos, no construir estructuras fijas, no transitar con maquinarias pesadas, no plantar árboles y llamar a TGN antes de excavar (Línea TGN 0800-333-2223).

tgn1.png

De esta manera, se genera, desde edades muy tempranas, la cultura de cuidado en torno al servicio, a la vez que se apuesta a la multiplicación del mensaje de concientización en su círculo más cercano (padres, tutores, vecinos, etc.). Una iniciativa que potencia este efecto son los concursos de dibujo que invitan a niños y niñas a realizar una obra inspirada en las medidas de seguridad, con ayuda de sus familias o cualquier adulto responsable.

Juntos 2024

En lo que va del año, los prevencionistas, voluntarios y agentes territoriales de TGN ya recorrieron un total de 104 escuelas en 14 provincias de las regiones Centro, Norte y Oeste de las operaciones de la empresa, llegando a 3.470 personas, entre alumnos y personal educativo. Y el concurso de dibujos, cuya convocatoria cierra el 30 de agosto, promete superar el éxito de su anterior edición que contó con más de 1.000 participantes.

Bajo el impulso de esta iniciativa, nace una nueva generación de niños y jóvenes con competencias necesarias para convivir de manera sana con el gasoducto, y para la empresa, un nuevo capítulo de un programa suma valor a su negocio cuidando de las personas.