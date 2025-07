Estrella del pop y empresaria millonaria: ¿de cuánto es la fortuna de Lady Gaga?

Lady Gaga es una verdadera estrella del pop que supo reinventarse una y otra vez para mantenerse en la cima de la cultura popular durante más de una década. Pero su carrera no se limita a los escenarios: detrás de esa imagen extravagante y artística, hay una mujer que construyó un imperio empresarial millonario y una marca personal que trasciende la música.

Durante su adolescencia, asistió a la prestigiosa escuela "Tisch School of the Arts" de la Universidad de Nueva York, donde empezó a tocar en clubes y bares, buscando su lugar en el competitivo mundo musical. En sus primeros años, tuvo que lidiar con la presión de la industria y también con problemas personales, incluyendo episodios de ansiedad y el desafío de encontrarse a sí misma.

El nombre artístico “Lady Gaga” surgió como una referencia a la canción "Radio Ga Ga" de Queen, una banda que es de gran influencia en su carrera. En 2007, lanzó su álbum debut "The Fame", que incluyó temas que rápidamente se convirtieron en himnos como “Just Dance” y “Poker Face”. Fue un éxito rotundo, no solo por la música sino también por la estética innovadora y provocadora que introdujo: looks extravagantes, performances teatrales y mensajes de inclusión y empoderamiento.

Por su parte, su segundo disco, "Born This Way" fue un manifiesto sobre la autoaceptación, la libertad sexual y los derechos humanos, y reafirmó su posición como una artista comprometida con causas sociales.

ladygaga6.webp

En paralelo, la artista comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación. Participó en series como "American Horror Story", por la cual ganó un Globo de Oro, y tuvo su gran salto al cine en 2018 con "A Star Is Born", donde solo actuó, sino que también coescribió y produjo parte de la banda sonora, llevándose un premio Oscar por la canción “Shallow”.

Este papel la mostró ante el mundo como una artista completa, capaz de conectar con el público desde distintas disciplinas.

lady gaga3.avif

Además de su carrera artística, Gaga es una empresaria más que exitosa. Fundó "Haus Laboratories" en 2019, una marca de cosméticos que se ha destacado por su enfoque en la diversidad y la inclusión, con productos pensados para todos los tonos de piel y estilos. Antes, había lanzado su perfume "Fame", que fue récord de ventas. Su influencia también se extiende a la moda: fue inspiración para diseñadores y participó en colaboraciones exclusivas.

Lady Gaga no solo se dedica a crear, sino que también utiliza su voz para apoyar campañas de salud mental, derechos LGBTQ+ y prevención de abusos, consolidando su figura como activista y referente social.

lady gaga5.avif

Patrimonio actual de Lady Gaga

De acuerdo al sitio Celebrity Network, a sus 39 años, el patrimonio de Lady Gaga supera los 320 millones de dólares. Una cifra que la ubica entre las artistas más ricas y poderosas de la industria del entretenimiento.

Gran parte de sus ingresos provienen de sus giras mundiales, además de sus álbumes y sencillos que continúan siendo exitosos en plataformas digitales. A esto se suman los contratos publicitarios con grandes marcas, como Tiffany& Co, y sus inversiones empresariales, en especial en "Haus Laboratories", que tuvo un crecimiento significativo desde su lanzamiento.