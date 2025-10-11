Dudas sobre el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca

La relación entre el mandatario estadounidense y su par argentino pasa a segundo plano cuando el mundo está en problemas o cuando tiene algo para celebrar. Hay dudas sobre el encuentro.

De alguna manera pareciera que a pesar de todo el apoyo verbal que viene recibiendo en país, en lo económico (como dijo Abraham Lincoln, los “las acciones hablan más fuertes que las palabras”, y hasta que no conozcamos la letra chica del Swap, no podemos opinar) el presidente Javier Milei podría correr el riesgo de que se repita lo de abril pasado , cuando viajo a los EE.UU. buscando una reunión con Donald Trump para que el país fuera exceptuado de las tarifas del 10% , reunión que se frustró.

Lo que tenía programado nuestro Presidente desde el mes pasado era un viaje con su comitiva de siempre (su hermana, Adorni, Werthein y Caputo quien volvió el viernes a Buenos Aires), donde se quedaría a dormir en el anexo de Blair House) para reunirse este martes 14 con su par norteamericano a “debatir los temas de la agenda bilateral y afianzar la sintonía ideológica y personal” por entre media hora y 45 minutos, en lo que sería su primera visita a la Casa Blanca.

Cancilleria anuncio con bombos y Platillos la próxima reunión entre Donald Trump y Javier Milei. Ahora que hacen falta precisiones, esta “curiosamente” callada

El punto no es trivial, porque más allá de las simpatías ideológicas y personales, si bien no tenemos información precisa, Milei y Trump habrían interactuado cara a cara entre 40 y 120 minutos sumando todos sus encuentros, comunicándose vía telefónica entre 15 y 22 minutos, difícilmente el tiempo suficiente como para cimentar una verdadera amistad (piense que un partido de golf, la medida habitual de interacción de Donald Trump, toma entre 3 y 4.5 horas).

Ahora parece que, según las mentas que salen de la Casa Rosada, no sería más que un viaje relámpago, suficiente como para darse la mano, sacar la foto y volver a Buenos Aires, partiendo de Buenos Aires la noche del lunes. El problema es que ni siquiera esto está seguro.

-1x-1 Donald Trump anuncia casi de manera sorpresiva el acuerdo de Paz entre Hamas e Israel, que podría terminar frustrando la reunión con Javier Milei

Este mes, Trump viene con agenda completa. El domingo, parte a la tarde hacia Israel, para hablar ante el Parlamento y reunirse con los rehenes por Hamas que han sido liberados el lunes a la mañana y por la tarde partiría a Egipto, para firmar el acuerdo de Paz entre Hamas e Israel.

No está del todo claro, pero se está organizando una cumbre con los lideres de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, UEA, Jordán, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán e Indonesia, para celebrar el acuerdo, en algún momento entre la tarde/noche del lunes y más probablemente la mañana del martes (AXIOS).

image Donald Trump tiene 79 años y a pesar de un excelente estado de salud para alguien de su edad, no puede evitar algunos achaques de la vejez

Sería raro que el presidente yanqui repita la “boutade” de abril -aunque más que un error de Trump, fue de la Cancillería Argentina-, si bien al mismo tiempo puede considerar que con todo el apoyo de su secretario del Tesoro, basta y sobra como para que él se pueda tomar un descanso luego del trajín de estos días

image Lo que más molestaría a Donald Trump es el problema en sus extremidades inferiores, que le dificultan estar de pie por mucho tiempo

Llamo mucho la atención que, en su entrevista del domingo pasado en CNN, en lugar de aparecer de manera virtual, enviara sus respuestas por escrito.

No olvidemos que a pesar de la insistencia que se encuentra en un perfecto estado de salud, Trump de 79 años sufre de cuestiones propias de su edad, como insuficiencia crónica venosa, lo que se refleja en la hinchazón de sus tobillos y los moretones en sus manos.

¿Tendrá suerte esta vez Javier Milei…? Pronto los aviones estarán en el aire, la moneda ya lo está