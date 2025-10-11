Bodega Atamisque: un lugar hacia la Cordillera de los Andes de vinos intensos y elegantes

Mendoza celebró la Vinexpo Explorer 2025, un evento bisagra para la industria de vinos. En esa línea, la bodega Atamisque guarda proyecciones positivas para 2026.

Bodega Atamisque se encuentra en San José, Tupungato, próxima a la Cordillera de los Andes.

Esta semana se realizó la Vinexpo Explorer 2025 en la ciudad de Atamisque , primer destino del sur global para este evento exclusivo de la industria de los vinos . En este contexto, la bodega Atamisque compartió sensaciones y expectativas para el 2026 luego de un año destacado en ventas y contactos comerciales.

Este evento, celebrado del 6 al 9 de octubre, fue bisagra para toda la provincia del vino y contó con la organización del Gobierno provincial, la Fundación ProMendoza y la firma francesa Vinexposium.

Atamisque se fundó en 2005 en la localidad de San José, Tupungato, y desde sus comienzos exhibe sus elaboraciones ante distintos países del mundo junto a su "terroir tan especial". Uno de sus diferenciales reside en la ubicación de su producción: su finca se encuentra en la entrada del Valle de Uco.

La localización de la finca está a 1.300 metros del nivel del mar y cuenta con 700 hectáreas, de las que 125 corresponden a viñedo propio. Allí, sus suelos cuentan con un carácter aluvial, a la par de su proximidad con la Cordillera de los Andes.

"Cualquier bodega puede tener el mismo enólogo, las mismas barricas, pero nunca va a poder tener nuestro mismo suelo. Eso es lo que nos da la identidad, la calidad y su determinado perfil", subrayó Dundas.

La firma, de dueños franceses, cuenta con el gusto refinado como parte de su identidad: "Elaboramos vinos intensos, pero muy elegantes", apuntó el director y cuyo toque se puede percibir en todo su abanico, entre .

Firme compromiso frente a las adversidades

La producción del vino atraviesa hoy un contexto global de preocupación por cuestiones de consumo, sobre todo en las líneas más económicas de venta.

En el caso de Atamisque, sus exportaciones tuvieron un año positivo: vivieron una demanda estable en ciertos mercados y a esta se sumaron nuevas, a comparación de 2024.

Así, su cierre de 2025 será con presencia en 35 países y con una proyección de crecimiento de entre el 20% y 25% para 2026, considerando acuerdos a cerrar y mercados nuevos a incorporar.

La Vinexpo Explorer fue la vidriera del potencial provincial en materia de su producto estrella y esta oportunidad simbolizó para Atamisque un acercamiento más inmersivo ante compradores internacionales, tanto de mercados conquistados como otros por conquistar.