Factura cientos de millones de dólares al año, pero asegura estar "en números rojos": qué pasa con MrBeast

El reconocido youtuber es un multimillonario consagrado para todo el mundo, pero él mismo reveló los motivos de sus problemas financieros.

Alcanzar millones de reproducciones y que eso desencadene en una vida exitosa es algo que pocos creadores de contenido consiguieron, aunque ninguno logró la exposición que tuvo Mr Beast . El reconocido youtuber encontró la receta para entretener a las masas y cualquiera pensaría que a esta altura es multimillonario.

Con producciones que cuestan mucho dinero, es complicado pensar que este famoso atraviese algún tipo de crisis económica. Pero recientemente, fue él mismo quien reveló que lejos está de tener toda su fortuna disponible. Pese a que nadie lo pueda creer, hoy s us números están en negativo debido a su particular forma de llevar adelante sus proyectos .

El creador de contenido y la extraña manera en la que maneja su empresa.

Jimmy Donaldson inició su aventura en YouTube en 2021, con apenas 13 años y viviendo en Carolina del Sur. Subía vídeos en un canal con el nombre "MrBeast6000". Al principio no había millones de visitas ni suscriptores y su contenido era variado: algunos desafíos, videojuegos y distintos análisis de los creadores de contenidos más famosos.

A prueba y error fue como forjó una identidad dentro de este particular mundo. La receta para el éxito la encontró con las enormes producciones. Su primer hito es el de haberse grabado durante 40 horas contando hasta 100.000. La idea, algo rara pero inédita, cayó muy bien al público, quien comenzó a exigirle retos muchos más completos.

Justamente, los "retos" fueron lo que le terminaron de darle vida al personaje tan exitoso de hoy en día. Él ofrecía un importante premio económico y desafiaba a suscriptores. Si lo hacían, se llevaban una ganancia enorme y a él le dejaban un material orgánico para recuperar lo invertido.

Bajo ese método, empezó a forjar un imperio que haría que cualquiera piense que Mr Beast es multimillonario, pero no es así. Recientemente, reveló que lejos está de tener una cuenta de banco acaudalada y que hoy sus números están en rojo debido a la forma que tiene de crear contenido o la de promocionar sus propios emprendimientos.

Mr Beast Steven Khan Mr. Beast cuenta con 501 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Steven Khan

Pide préstamos y tiene la cuenta al límite: qué sucede con el creador de contenido

Para entender por qué una persona que regala millones afirma tener sus cuentas en negativo o "números rojos", va de la mano con el método que utiliza. Mr Beast posee empresas y un holding como Beast Industries, pero no hay una liquidez real en eso ni dinero en efectivo.

Todo lo que tiene es patrimonio, pero no cuenta con una cantidad de billetes real. Las acciones de su compañía son las que realmente tienen ese valor y debe venderlas para poder transformar eso en dinero físico. Es de allí donde sale una de las formas más llamativas en las que logra conseguir el efectivo para ocupar sus gastos: pide préstamos usando las acciones como garantía.

Esto es lo que le permite tener su estilo de vida o conseguir grandes producciones por más que no tenga mucho en el banco. Por último, pero no por eso menos importante, toda ganancia que produce se reinvierte: sus vídeos no son baratos y cada vez necesita un margen más alto para costear ideas nuevas y que sean frescas para el público.

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El patrimonio de MrBeast

Actualmente, distintos medios especializados señalan que el patrimonio neto de Mr Beast es de u$s2.6 mil millones. Todo esto, pese a que parece mucho, está basado en estimaciones, ya que la mayoría corresponde al valor accionario de su participación en Beast Industries.

Además, los vídeos no son su principal fuente de ingresos. Su marca de chocolates y snacks Feastables es lo que más rentabilidad le ha dado, aunque las ganancias que provocan las mismas tienen como fin seguir financiando el contenido que él suba a sus canales. Esto no quita su lado filantrópico: dona mensualmente u$s100 mil a su fundación Beast Philanthropy.