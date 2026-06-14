Ganó millones de dólares con el grupo pop del momento y terminó sin techo: el drama de una estrella de los 2000

Una figura muy conocida pasó por las peores situaciones años después de su éxito y sorprendió a todos con su relato.

Supo ser una gran figura, pero hoy en día su realidad no es muy buena.

A fines de los años 90 y comienzos de los 2000, pocas bandas juveniles alcanzaron el impacto internacional que logró S Club 7 . Con discos exitosos, programas de televisión propios y giras multitudinarias, el grupo británico se convirtió en un fenómeno que conquistó a millones de adolescentes alrededor del mundo.

De todas formas, detrás de la imagen de fama y prosperidad, algunos integrantes sufrieron por dificultades económicas mucho tiempo después de haber sido furor. Uno de los casos más llamativos es el de Hannah Spearritt, cantante y actriz inglesa que pasó de ser una de las personalidades más populares de su generación a enfrentar una compleja situación junto a su familia.

Hannah Louise Spearritt nació el 1 de abril de 1981 en Great Yarmouth, en el condado inglés de Norfolk. Desde muy chica tuvo contacto con el mundo artístico, participando en producciones teatrales infantiles y formando parte del National Youth Music Theatre, donde comenzó a desarrollar sus habilidades como intérprete.

Su vida cambió por completo cuando respondió a un aviso de casting para integrar una nueva banda juvenil. La audición fue exitosa y en 1999 pasó a formar parte de S Club 7, el grupo que rápidamente alcanzó una enorme repercusión internacional.

Entre 1999 y 2003, Spearritt fue una de las siete caras visibles del proyecto, durante esos años protagonizó junto a sus compañeros las series televisivas "Miami 7", "L.A. 7", "Hollywood 7" y "Viva S Club", además de hacer giras por el Reino Unido y lanzar álbumes platino.

La banda consiguió dos premios Brit Awards y vendió 14 millones de discos en todo el mundo. En pleno auge, la marca S Club 7 generaba ingresos de u$s60 millones por año. Pese a esas cifras, años más tarde surgieron cuestionamientos sobre la distribución de las ganancias, ya que cada integrante habría percibido alrededor de u$s200.000 anuales, una cifra muy inferior a los ingresos que generaba el fenómeno.

Más allá de la carrera musical de la banda, en aquella época Hannah mantuvo una relación sentimental con Paul Cattermole, otro de los integrantes del grupo. El romance se hizo público en 2001 y siguió incluso después de que Cattermole se separara de la banda en 2002.

Dólar ahorro millones Supo acumular una fortuna al principio de los 2000. Magnific

La carrera actoral tras la disolución del grupo

Cuando S Club 7 llegó a su fin en mayo de 2003, Hannah Spearritt decidió enfocarse en la actuación. Incluso antes de que se anunciara oficialmente la separación, ya participaba en audiciones para nuevos proyectos en Estados Unidos.

Uno de sus primeros trabajos fue en la película "Agent Cody Banks 2: Destination London" y poco después también participó en la producción de terror "El hijo de Chucky", lo que terminó con la imagen familiar y juvenil que había construido durante su etapa musical.

En los años siguientes sumó apariciones en televisión y teatro, aunque el proyecto más importante fue la serie británica de ciencia ficción "Primeval", donde interpretó a Abby Maitland, uno de los personajes principales de la historia. La actriz también formó parte de producciones como "Marple", basada en las novelas de Agatha Christie, además de participar en programas reconocidos de la televisión británica.

Bancarrota quiebra dólar Nadie esperaba que ella se encontrara en esta situación. Freepik

De los millones a no tener donde vivir: qué pasó con la estrella inglesa

La situación de Hannah Spearritt sorprendió a muchos seguidores cuando decidió contar públicamente las dificultades económicas que atravesó junto a su familia. Según relató en una entrevista al diario británico The Sun, ella, su pareja y sus dos hijos quedaron sin vivienda después de que el propietario del inmueble donde residían decidiera vender la propiedad.

Inicialmente recibieron un aviso con dos meses de anticipación para abandonar la casa ubicada en Londres, pero la operación de venta se concretó mucho antes de lo esperado y la familia tuvo menos de dos días para dejar el lugar.

Ante los elevados costos que exigían los alquileres temporarios, el matrimonio descartó varias alternativas y como solución de emergencia, un amigo les ofreció espacio en una oficina, donde permanecieron durante un tiempo mientras buscaban un hogar definitivo.

La situación se extendió durante seis meses, etapa en la que también enfrentaron otros desafíos, entre ellos problemas de salud y dificultades para impulsar un emprendimiento gastronómico que desarrollaban en conjunto. Spearritt reconoció que muchas personas creen que quienes integraron bandas exitosas son millonarios, pero explicó que la realidad fue muy distinta.