De cuánto es la fortuna de Anitta, la cantante que lleva sus raíces brasileñas por todo el mundo

De publicar videos cantando en internet a ser escuchada por millones de personas en la apertura del mundial 2026.

La artista brasileña que se encuentra en la cresta de la ola.

Anitta se convirtió en una de las artistas brasileñas más influyentes de las últimas décadas gracias a una carrera que logró trascender fronteras y posicionarla entre las figuras más reconocidas de la música latina . Nacida como Larissa de Macedo Machado en Río de Janeiro, la cantante, compositora y empresaria construyó una trayectoria marcada por la versatilidad, la innovación y una fuerte conexión con sus raíces culturales .

Su nombre comenzó a resonar con fuerza en Brasil a principios de la década de 2010, cuando irrumpió en la escena musical con un estilo que mezclaba funk carioca, pop y ritmos urbanos . Desde entonces, su capacidad para reinventarse y adaptarse a distintos mercados la llevó a conquistar audiencias en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Además de sus éxitos musicales, Anitta es conocida por su presencia en redes sociales, sus colaboraciones con estrellas internacionales y su faceta empresarial. Gracias a ello, logró construir un patrimonio millonario y consolidarse como una de las artistas latinoamericanas más exitosas de su generación.

En la actualidad es una de las artistas más reconocidas de Brasil.

Larissa de Macedo Machado nació el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro, Brasil. Desde pequeña mostró interés por la música y comenzó a cantar en actividades religiosas y eventos comunitarios. Su talento llamó rápidamente la atención de quienes la rodeaban, impulsándola a perseguir una carrera artística.

Su primer gran paso llegó cuando publicó videos interpretando canciones en internet. Uno de esos contenidos se volvió viral y despertó el interés del productor Renato Azevedo, quien la incorporó al sello Furacão 2000. Allí comenzó a desarrollar su carrera profesional y a darse a conocer dentro de la escena musical brasileña.

En 2012 lanzó el sencillo "Meiga e Abusada", pero fue un año después cuando alcanzó la fama masiva con "Show das Poderosas". La canción se convirtió en un fenómeno en Brasil, lideró rankings y abrió las puertas para que firmara un importante contrato con Warner Music Brasil.

Anitta Es escuchada por millones de personas en toda Latinoamérica. Imagen: Anitta - Facebook oficial

La explosión de su carrera y la fama internacional

El éxito de "Show das Poderosas" marcó el inicio de una carrera imparable. Durante los años siguientes, Anitta lanzó álbumes como Ritmo Perfeito, Bang, Kisses y Versions of Me, consolidando una identidad artística capaz de combinar pop, funk carioca, reggaetón y música electrónica. Además, colaboró con figuras internacionales como Madonna, J Balvin, Maluma y Cardi B, ampliando su alcance a nivel global.

Uno de los momentos más importantes de su expansión internacional llegó con el éxito de "Envolver", canción que se convirtió en un fenómeno mundial y la posicionó entre las artistas latinas más escuchadas en plataformas digitales. Su capacidad para cantar en portugués, español e inglés le permitió conquistar mercados muy diversos y construir una sólida base de seguidores en varios continentes.

En 2026, Anitta volvió a demostrar su relevancia global al participar en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA. La cantante interpretó en vivo "Goals", uno de los temas oficiales del torneo, junto a la estrella de K-pop LISA y el artista nigeriano Rema. El espectáculo se llevó a cabo en el Estadio Los Ángeles y reunió a figuras de primer nivel de la industria musical, entre ellas Katy Perry y Future, reafirmando el lugar de Anitta entre las mayores estrellas del pop internacional.

Anitta Fusionó géneros oriundos de Brasil con el Reggaetón y los ritmos urbanos latinoamericanos. Imagen: Anitta - Facebook oficial

Su faceta empresarial

Además de destacarse como cantante, Anitta construyó una sólida carrera como empresaria. A lo largo de los años demostró un fuerte interés por el mundo de los negocios, participando activamente en proyectos vinculados a la tecnología, el entretenimiento y el marketing. Su enfoque estratégico le permitió expandir su influencia más allá de la música y posicionarse como una figura relevante en el ámbito empresarial de Brasil.

La artista también asumió roles ejecutivos en compañías relacionadas con la innovación digital y el desarrollo de contenidos. Su experiencia en la construcción de una marca personal global la convirtió en una referente para empresas interesadas en conectar con nuevas audiencias, especialmente a través de las redes sociales y las plataformas de streaming. Gracias a ello, participó en diversas iniciativas comerciales y tecnológicas orientadas al crecimiento de la economía digital.

Otro aspecto destacado de su perfil emprendedor es su interés por impulsar nuevos talentos y proyectos creativos. A través de inversiones, asociaciones estratégicas y colaboraciones con distintas compañías, Anitta diversificó sus fuentes de ingresos y fortaleció su patrimonio. Esta combinación de visión artística y capacidad empresarial la transformó en una de las celebridades brasileñas más influyentes tanto dentro como fuera de la industria musical.

Anitta Su éxito la llevó a formar parte de la apertura del mundial 2026 y ser escuchada por millones de personas. Imagen: Anitta - Facebook oficial

El patrimonio de Anitta

La fortuna de Anitta se estima en alrededor de u$s40 millones. La mayor parte de ese patrimonio proviene de la venta de música, los ingresos por streaming, las giras internacionales, los contratos publicitarios y sus distintos emprendimientos empresariales.

Aunque las estimaciones sobre el patrimonio de las celebridades pueden variar según la fuente, existe consenso en que Anitta se encuentra entre las artistas brasileñas más exitosas y mejor posicionadas financieramente de la actualidad. Su crecimiento constante en los mercados internacionales y sus múltiples negocios permiten prever que su fortuna seguirá aumentando durante los próximos años.