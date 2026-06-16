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16 de junio 2026 - 10:30

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del martes 16 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Las selecciones africanas mostraron un nivel competitivo que las convirtió en una de las grandes atracciones del Mundial 2026.

Las selecciones africanas mostraron un nivel competitivo que las convirtió en una de las grandes atracciones del Mundial 2026.

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Cabo Verde sorprendió a España y Egipto rescató un empate ante Bélgica en un arranque de torneo marcado por el gran rendimiento de los equipos africanos. Argentina buscará cortar la sequía de triunfos sudamericanos cuando debute frente a Argelia.

Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar a Argelia, el arranque del Mundial 2026 tuvo a las selecciones africanas entre sus principales protagonistas. Con resultados destacados y actuaciones convincentes frente a rivales de peso, varios equipos del continente dejaron una imagen positiva en las primeras jornadas del torneo.

El ejemplo más impactante fue el de Cabo Verde, debutante absoluto en una Copa del Mundo, que logró un histórico empate sin goles ante España, vigente campeona de Europa. La figura del encuentro fue el arquero Vozinha, clave para sostener el resultado frente a una selección que llegaba como una de las candidatas al título.

Marruecos también confirmó por qué llegaba como uno de los equipos africanos más respetados al igualar 1-1 con Brasil, mientras que Egipto rescató un empate frente ante Bélgica. En paralelo, Sudamérica todavía no consiguió triunfos en el certamen, por lo que Argentina intentará cortar esa racha cuando salga al campo de juego en Kansas. Del otro lado estará Argelia, otro representante africano que buscará confirmar el gran momento que atraviesan las selecciones de su continente en este Mundial.

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La reacción de la prensa de España al empate con Cabo Verde: "Un desastre para empezar"

Los medios españoles arremetieron contra la selección ibérica, que no pudo superar al debutante africano. Lamine Yamal ingresó en el complemento pero no pudo contra la defensa rival.

españa cabo verde

Los principales medios españoles reflejaron el impacto de un 0-0 que en la península ibérica fue interpretado casi como una derrota. El diario AS tituló "Petardazo" y sostuvo que "España naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde". El periódico también cuestionó el rendimiento del equipo pese al ingreso de Lamine Yamal durante el segundo tiempo, una apuesta del entrenador que no alcanzó para modificar el desarrollo del encuentro.

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Quién juega hoy en el Mundial 2026: Argentina debuta con Argelia, Francia enfrenta a Senegal y Noruega inicia con Irak

Los franceses abrirán el día a las 16 frente a los africanos. Más tarde, los nórdicos se enfrentan a Irak. El plato fuerte de la jornada llegará a las 22 con la campeona del mundo frente a los argelinos.

messi vs mahrez

Argentina debuta esta noche en el Mundial 2026. El seleccionado nacional se enfrentará ante Argelia desde las 22hs por la primera fecha del Grupo J. Será sin duda el plato fuerte de una de las jornadas más esperadas en la que también tendrá lugar la presentaciones de Francia ante Senegal y de Noruega frente a Irak.

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Efecto Tim Payne: Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se volvió furor en las redes tras la heroica actuación ante España

Antes del partido tenía menos de 50.000 seguidores; tras ser elegido MVP, superó los 2 millones en cuestión de horas.

vozinha

Josimar “Vozinha” Dias se convirtió en uno de los protagonistas de la primera fecha del Mundial 2026. El arquero fue clave para que Cabo Verde lograra un histórico empate 0-0 ante España y, además, desató un fenómeno en las redes sociales que evocó el recordado caso de Tim Payne, el neozelandés que ganó una inesperada popularidad entre los argentinos antes de la Copa del Mundo.

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Argentina debuta en un Mundial donde el protagonismo de las selecciones africanas desafía todos los pronósticos

mundial 2026 africa

Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar a Argelia, el arranque del Mundial 2026 dejó una tendencia que pocos imaginaban. Las selecciones africanas se ganaron un lugar central en la conversación gracias a actuaciones que pusieron en aprietos a varios de los favoritos y que reflejan el crecimiento sostenido del continente en los últimos años.

El ejemplo más impactante fue el de Cabo Verde, debutante absoluto en una Copa del Mundo, que logró un histórico empate sin goles ante España, vigente campeona de Europa. La figura del encuentro fue el arquero Vozinha, clave para sostener el resultado frente a una selección que llegaba como una de las candidatas al título.

Egipto también dejó una muy buena imagen al igualar 1-1 con Bélgica después de estar gran parte del partido en ventaja. En paralelo, Sudamérica todavía no consiguió triunfos en el torneo, por lo que Argentina intentará cortar esa racha cuando salga al campo de juego en Kansas. Del otro lado estará Argelia, otro representante africano que buscará confirmar el gran momento que atraviesan las selecciones de su continente en este Mundial.

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