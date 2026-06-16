Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del martes 16 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Live Blog Post

La reacción de la prensa de España al empate con Cabo Verde: "Un desastre para empezar"

Los medios españoles arremetieron contra la selección ibérica, que no pudo superar al debutante africano. Lamine Yamal ingresó en el complemento pero no pudo contra la defensa rival.

españa cabo verde

Los principales medios españoles reflejaron el impacto de un 0-0 que en la península ibérica fue interpretado casi como una derrota. El diario AS tituló "Petardazo" y sostuvo que "España naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde". El periódico también cuestionó el rendimiento del equipo pese al ingreso de Lamine Yamal durante el segundo tiempo, una apuesta del entrenador que no alcanzó para modificar el desarrollo del encuentro.

Leé la nota completa.