Alerta por la falta de figuritas del Mundial 2026: prometen regularizar la distribución en las próximas horas

El furor que despertó el lanzamiento del álbum entre niños, jóvenes e incluso adultos, derivó en polémica por la distribución desigual entre los distintos actores. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) advirtió que están al tanto de la situación, afirmó que se normalizará.

Alerta por la falta de figuritas del Mundial: aseguran que la distribución se regularizará en las próximas horas.

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026 , el entusiasmo ya se vive con el clásico álbum de figuritas . Pero la historia se repite, como en 2022: faltan paquetes de figuritas en los kioscos.

Comerciantes denuncian que los distribuidores concentraron la venta mayorista y los obligan a buscar vías alternativas. Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (URKA) , sin embargo, aseguran que el reparto “ debería normalizarse” esta semana.

El furor que despertó el lanzamiento del álbum entre niños, jóvenes e incluso adultos, derivó en polémica por la distribución desigual entre los distintos actores. El vicepresidente de la URKA, Ernesto Acuña , advirtió además otra problemática: el precio de los paquetes. Según explicó, el fabricante Panini sugiere un valor de $1.500 , aunque en los kioscos suele encontrarse a $2.000 . No obstante, algunos distribuidores los venden a precios aún más elevados.

En esa línea, muchos comercios minoristas tampoco pueden ofrecer el precio sugerido : acceden a paquetes por encima de ese valor y se ven obligados a trasladarlo al consumidor . Según denuncian, esto ocurre porque los canales de comercialización entre el fabricante y los kioscos están distorsionados por la concentración de la venta en pocos distribuidores.

El furor que despertó el lanzamiento del álbum entre niños, jóvenes e incluso adultos, derivó en polémica por la distribución desigual entre los distintos actores.

Para llevar tranquilidad, Acuña informó que la situación comenzará a regularizarse en los próximos días. “Esta semana desde la Cámara empezamos a repartir a todos los kioscos del país las figuritas que nos cedió Panini”, señaló.

Si bien advirtió que la normalización llevará tiempo hasta alcanzar todo el país, aseguró que el proceso ya está en marcha: “Les pedimos a los colegas kiosqueros que esperen unas horas más. Este fin de semana se va a ir normalizando a medida que Panini nos entregue figuritas”, concluyó.

Cuánto sale completar el álbum del Mundial 2026:

El álbum del Mundial 2026 ya comenzó a venderse y, como cada cuatro años, se convirtió en un objeto muy buscado. Según estimaciones, su precio ronda los $15.000, marcando un incremento en comparación con ediciones anteriores.

Este valor responde, en parte, a la mayor cantidad de contenido que incluye esta edición, que tendrá más equipos, más jugadores y secciones especiales dedicadas al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otra parte, cada paquete de figuritas tiene un precio aproximado de $2.000, y en su interior se incluyen siete figuritas, dos más de lo habitual debido a la cantidad de selecciones. El dato que más impacta este año es que el álbum será el más extenso de la historia, debido a la ampliación del Mundial a 48 selecciones. Esto implica más páginas para completar y, por lo tanto, una mayor cantidad de figuritas necesarias.

De esta manera, completar el álbum no es una tarea sencilla ni económica. Si se considera la cantidad de figuritas necesarias y la probabilidad de obtener repetidas, se estima que podrían requerirse al menos 140 sobres para llenarlo. Sin embargo, sin recurrir al intercambio, el número podría elevarse a entre 180 y 250 paquetes.

Esto llevaría el costo total a una cifra aproximada de entre $360.000 y $500.000, o incluso más, dependiendo de la suerte de cada coleccionista y de si se intercambian figuritas para reducir gastos. Como siempre, el intercambio con amigos o en puntos de encuentro será clave para evitar comprar sobres de más y abaratar el proceso.