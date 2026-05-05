Cuánto sale una entrada para el Mundial 2026: opciones de partidos y alternativas de compra

Conocé la variación del costo de tickets para la Copa del Mundo desde la primera tanda hasta la actual.

Conocé el precio de las entradas para ir a alentar a la Selección Argentina al Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya empieza a palpitarse y miles de fanáticos alrededor del mundo sueñan con estar presentes en el evento deportivo más importante del planeta. Con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa crece a medida que se acerca la competencia.

Como ocurre en cada edición, conseguir una entrada se convierte en uno de los principales objetivos para los hinchas, especialmente para quienes desean ver a sus selecciones en vivo y vivir la experiencia desde adentro de los estadios.

En ese contexto, muchos se preguntan cuánto costará asistir a los partidos y cuáles son las distintas opciones disponibles. A continuación, un repaso por los precios estimados y las alternativas de compra para el Mundial 2026.

Cuál fue el precio inicial de las entradas para el Mundial 2026: todas las alternativas

Los precios de las entradas para el Mundial 2026 varían considerablemente según la instancia del torneo y la ubicación dentro del estadio. En las fases de grupos, los tickets más económicos arrancan desde los 82 y 100 USD en categorías más accesibles.

A medida que avanza la competencia, los valores suben. Para partidos de instancias decisivas como octavos de final, los precios pueden ubicarse entre USD 200 y USD 600, dependiendo de la ubicación, mientras que en Cuartos van desde los 342 hasta los 1400.

Para semifinales el precio mínimo se mantiene en 342 USD, pero para las ubicaciones más importantes asciende hasta los 2672. Para la final, el precio mínimo es de 2000 dólares, mientras que las ubicaciones más caras cuestan 6730 USD.

Una opción premium: el extra para el hospitality

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, existe la opción de adquirir paquetes hospitality, que ofrecen servicios premium dentro del estadio. Estos paquetes incluyen beneficios como acceso a zonas VIP, gastronomía de primer nivel, asientos preferenciales y atención personalizada antes, durante y después del partido. Esto puede sumar 1000 dólares más por encuentro.

El precio es significativamente más alto que el de una entrada común, pero apunta a un público que busca comodidad y una experiencia diferencial durante el evento.

La tercera tanda de entradas sin precio fijo: los aumentos

Además de las primeras etapas de venta, existe una tercera fase en la que las entradas no tienen un precio fijo determinado de antemano. En esta instancia, los valores pueden variar según la demanda.

Esto significa que, a medida que se acerque el torneo o si hay alta demanda para ciertos partidos (como los de selecciones populares), los precios pueden incrementarse considerablemente. Este sistema dinámico hace que sea clave comprar con anticipación para evitar pagar valores más altos.

No obstante, también habrá precios máximos que no podrán superarse. Este valor límite variará según la instancia: por ejemplo, la entrada de la final de la competencia tendrá un precio máximo de 10.990 dólares para la Categoría 1 (la más exclusiva) y será la más costosa de todas.

Mundial 2026 sorteo FIFA

Dónde se compran las entradas para el Mundial 2026

Las entradas oficiales para el Mundial 2026 se venden a través del sitio web de la FIFA. El proceso suele realizarse en distintas etapas: primero mediante sorteos o registros previos, luego con ventas por orden de llegada y, finalmente, en fases con disponibilidad más limitada.

Para evitar estafas, se recomienda adquirir los tickets únicamente a través de canales oficiales o plataformas autorizadas, ya que la alta demanda suele generar la aparición de reventas no confiables.