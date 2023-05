Flavia Royon : "Argentina necesita diversificar su matriz exportadora y ahí el sector energético ya tiene un rol clave"

En primer término, la funcionaria se refirió a la transición energética y el rol que puede tener Argentina a nivel global. “ La transición energética es parte primordial de nuestra agenda . Hoy es algo que se impone a nivel mundial y Argentina está comprometida en la reducción de emisiones. Estamos elaborando el plan de transición energética para nuestro país, en un plan participativo. La transición energética es una oportunidad para Argentina , porque tiene mucho para ofrecer. La matriz energética argentina es relativamente limpia, prácticamente no tenemos carbón, Argentina tiene un potencial energético, cuando uno mira en términos de potencial de generación de energía, que es difícil encontrar en otros lugares: tiene la segunda reserva de no convencional en el mundo, tiene la expectativa con el offshore en la cuenca norte. En materia hidrocarburos también tiene un gran potencial”.

“En cuanto a las energías renovables el país también tiene un gran potencial, tanto en generación solar, como eólica e hidroeléctrica. En materia de biocombustibles también. En energía nuclear, Argentina es un país reconocido en todo el mundo . Argentina tiene un potencial en el mercado interno y también para la exportación. Cuando se ve esto, se observa que Argentina es mucho más que gas y tiene mucho para desarrollar para ser un proveedor de energía al mundo . Vamos a seguir apostando a los hidrocarburos, porque la transición energética hay que financiarla. Y planteamos que aquellas economías que más contribuyeron en emisiones, deben tener la responsabilidad de financiar la transición energética. Pero nuestro país tiene que trazar también una agenda propia. Y no podemos olvidarnos del litio y el cobre, también clave para la transición mundial”, detalló Royon.

royon2.jpg

Las empresas de hidrocarburos, explicó la funcionaria, también jugarán un papel fundamental en la transición. “Argentina definió que el gas es el combustible de la transición energética, porque genera muchas menos emisiones que otros tipos de combustibles. Y Argentina tiene la segunda reserva de gas en el mundo. El rol del gas es fundamental. También versa sobre un concepto de seguridad energética, no solo para Argentina, sino que para los países de la región. Estamos en conversaciones con los países del Cono Sur y el gas tiene un rol fundamental, porque las energías renovables son importantes, pero todavía hay que resolver la intermitencia de las energías renovables, los límites en el transporte de las líneas de alta tensión. Pero el gas de Vaca Muerta, sobre todo, es el combustible de la transición. El desarrollo de Vaca Muerta y el desarrollo del crudo en Argentina es clave: porque para la transición, es necesario financiamiento. Cuando se encara un proyecto de parque solares o eólicos, también hay que mirar la necesidad de productos importados que estos requieren. Por lo que se necesita diversificar su matriz exportadora, y el rol del sector energético y el sector minero, son claves para el país. Y, así, no depender solamente del agro”, detalló Royon.

En ese sentido, la funcionaria resaltó: “Argentina necesita diversificar su matriz exportadora y ahí el sector energético ya tiene un rol clave. Esto ya es una realidad. La curva de crecimiento es real y el sector energético va a dar vuelta su balanza y va a contribuir con divisas y en el desarrollo”.

Más allá de tratarse de una industria con gran potencial para generar divisas, el sector energético también tracciona la economía, generando empleo y desarrollo de proveedores locales. “Claramente en el sector energético hay un agregado de valor. Hoy cada proyecto en Vaca Muerta tiene un porcentaje de más del 70% de componente nacional. Hay una industria nacional detrás. El derrame, no solo en mano de obra, sino también de desarrollo de proveedores locales, tiene un valor agregado. Argentina tiene en su industria un know how adquirido y desarrollado importante. Hay una empresa de Mar del Plata que ya está haciendo equipos de fractura, por ejemplo”, detalló Royon.

La infraestructura, en ese escenario, es clave para el desarrollo de la industria. Al respecto, la funcionaria hizo mención a la puesta en marcha del oleoducto trasandino para exportar crudo a Chile: “Es un proyecto estratégico para Argentina. Hace 17 años que no se utilizaba este oleoducto y desde el martes comenzó a fluir crudo hacia Chile. Hoy las refinerías argentinas están abastecidas, entonces todo el crecimiento de producción de crudo que haya, va a tener como objetivo la exportación. Y esto es clave para dar vuelta la balanza energética, que el año pasado fue de casi u$s4.500 millones negativa. En materia de infraestructura, además del gasoducto Néstor Kirchner, hay una inversión de diferentes proyectos vinculados con los oleoductos, con inversión privada que está fuertemente involucrada. Además, YPF está liderando el proyecto de Vaca Muerta Sur y las expansiones están en cartera. No es una promesa, es una realidad. Este año se va a ver una contribución. Argentina puede producir mucha más energía de la que podemos transportar, por decirlo de una manera gráfica, y la infraestructura es fundamental”.

En ese aspecto, se refirió al Gasoducto Néstor Kircher, que va a estar operativo “para la última semana de junio”. “Hicimos la última soldadura la semana pasada y hay que reconocer que un proyecto que nadie creía que se podía hacer en menos de 24 meses, se va a haber completado en 10 meses. El gasoducto va a cambiar la matriz energética de Argentina. Y estamos trabajando para que cambie la matriz de generación eléctrica en el país, que va a generar más desarrollo, más industria y también va a generar más exportaciones. Y el Estado puede recuperar la inversión de este gasoducto en dos años. Argentina tiene todo para salir adelante. Se necesita inversión y que las deudas que se tomen vayan a un proyecto de desarrollo industrial”.