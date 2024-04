Hiperinflación: ¿realidad o percepción?

Podemos discutir horas -como ocurre con cualquier contrafáctico- sobre si la Argentina iba a caer en un proceso hiperinflacionario o no. Pero más allá de los hechos o lo que podría a haber sucedido, lo que importa no es la realidad, sino la percepción de la realidad... que algunos creen que pueden manejar.

Existe cierta idea que, hasta la llegada del actual Gobierno, la caída en un proceso hiperinflacionario , de no cambiar el rumbo económico, era algo inminente y una de las principales preocupaciones de los argentinos.

Lamentablemente, no contamos con encuestas que hayan venido monitoreando la cuestión. Lo más parecido -y aceptado internacionalmente- es el “What Worries the World” que realiza la gente de IPSOS Global Advisors, en la que se entrevista más de 22.000 personas de una treintena de países, incluyendo el nuestro.