El Banco Central Europeo revisará sus proyecciones de inflación y reconoció tensiones en el crédito privado

La próxima revisión de crecimiento e inflación de la autoridad monetaria europea tendrá lugar el 11 de junio. Por otra parte, reconoció que algunos sectores del sistema financiero de la eurozona están expuestos al mercado de crédito privado.

El Banco Central Europeo (BCE) probablemente revise sus previsiones de inflación y crecimiento en junio para reflejar el deterioro de las perspectivas debido al conflicto en Medio Oriente , adelantó su economista jefe, Philip Lane . En simultáneo, la entidad advirtió que algunos sectores de la economía de la Unión Europea (UE) podrían estar expuestos a "tensiones indirectas" derivado de las recientes turbulencias en los mercados de crédito privado .

" Hay varios factores relacionados con la guerra en Irán que indican que las perspectivas macroeconómicas han empeorado ", dijo Lane en una entrevista con el diario económico japonés Nikkei. También señaló que se espera que los precios del petróleo se mantengan elevados durante más tiempo de lo que preveía el BCE en marzo.

Si bien el aumento de la oferta de gas natural en EEUU podría ayudar a amortiguar el mercado energético, sostuvo que "en términos netos" mantiene su postura de que "ha habido una presión al alza sobre la inflación" . Por ese motivo, consideró "probable" de el BCE realice "un nuevo ajuste al alza de la previsión de inflación en junio" , que se conocerá el día 11 de ese mes.

En simultáneo, durante los últimos meses surgieron tensiones en los mercados de crédito privado, que están experimentando un rápido crecimiento, especialmente en EEUU. Esta situación generó dudas sobre la estabilidad financiera en Europa , dados los vínculos poco transparentes con el sector financiero tradicional.

"Las instituciones financieras de la zona euro parecen tener una exposición directa limitada al crédito privado", dijo el BCE en un capítulo de su Informe de Estabilidad Financiera. "Esto hace poco probable que el crédito privado, por sí solo, pueda ser una fuente de inestabilidad financiera sistémica en la actualidad", argumentó la autoridad monetaria.

De todas maneras, el BCE admitió que algunos sectores podrían estar expuestos a tensiones indirectas y que la falta de visibilidad regulatoria sobre el tamaño y la concentración de las exposiciones también podría pesar sobre la confianza.

"Las compañías de seguros y los fondos de pensiones, en particular, podrían, en un escenario adverso, enfrentarse a pérdidas de revalorización de segunda ronda más significativas debido a los efectos indirectos más amplios sobre los préstamos apalancados, los bonos de alto rendimiento y las acciones", detalló.

Aunque la exposición global de la zona euro es reducida, se concentraba en unos pocos actores: las compañías de seguros, con 211.000 millones de euros, y los fondos de pensiones, con 52.000 millones de euros.

El BCE también advirtió que algunas empresas de la zona euro que dependen del crédito privado también mostraban un deterioro de sus perspectivas de negocio, ya que ese tipo de financiación se suele proporcionar a empresas medianas sin calificación y con una calidad crediticia más débil, lo que las hace más vulnerables a cualquier desaceleración económica.