Inclusión financiera: la empresa que crece en el AMBA y revoluciona el mercado

En un contexto inflacionario, la inclusión financiera se vuelve un servicio esencial. Las normas del sistema bancario segmentan a la población entre quienes pueden afrontar los costos y cumplir numerosos requisitos y quiénes no. De hecho, muchas personas y pequeñas empresas no cuentan con posibilidades de operar en el sistema. Por eso, el nuevo modelo que propone Sur Finanzas -que no para de expandirse por puntos estratégicos del AMBA a tan solo tres años de su nacimiento- representa una verdadera revolución en el mercado financiero.