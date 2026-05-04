Las exportaciones de petróleo crudo de Kuwait cayeron a cero en abril + Seguir en









El país exporta más de un millón de barriles por día. Trasladó crudo a almacenamiento y lo destinó a productos refinados.

La nación del Golfo produjo petróleo durante todo el mes, pero las autoridades trasladaron parte de la producción a almacenamiento y destinaron otra parte a productos refinados Depositphotos

Las exportaciones de petróleo crudo de Kuwait se desplomaron de más de un millón de barriles diarios a cero en abril, según medios iraníes, lo que marca la “primera interrupción de este tipo” desde el fin de la Guerra del Golfo en 1991.

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La nación del Golfo produjo petróleo durante todo el mes, pero las autoridades trasladaron parte de la producción a almacenamiento y destinaron otra parte a productos refinados, informó este lunes la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes (ISNA, por sus siglas en inglés), citando datos compartidos por la plataforma de seguimiento petrolero TankerTracker.

petroleo mercados Las exportaciones de petróleo crudo de Kuwait tocaron mínimos históricos. Depositphotos

Los envíos de combustibles refinados “continuaron en volúmenes limitados incluso cuando los envíos de petróleo crudo cayeron a cero”, dijo ISNA, al destacar una “ruptura abrupta respecto de su flujo habitual de exportaciones de más de un millón de barriles por día”.

Justo el domingo, varios países de la región, incluido Kuwait, anunciaron un aumento de sus objetivos de producción de petróleo pese al cierre efectivo del estrecho de Ormuz. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo que Arabia Saudita, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán aumentarían la producción en 188.000 barriles diarios adicionales. El anuncio se produjo días después de que Emiratos Árabes Unidos anunciara planes para abandonar el grupo, en un golpe para sus miembros.

El mes pasado, la producción de petróleo de Medio Oriente sufrió una fuerte caída debido a los bloqueos paralelos impuestos por EEUU e Irán a embarcaciones no aliadas en el estrecho de Ormuz, lo que frenó las exportaciones. Por Sana Noor Haq, de agencia Reuters