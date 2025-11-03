Kimberly-Clark compra Kenvue por u$s48.700 millones y crea un gigante del consumo masivo

La dueña de Kleenex incorporará marcas como Listerine y Tylenol tras adquirir la exfilial de Johnson & Johnson. La integración se cerrará en 2026.

Kimberly-Clark anunció un acuerdo histórico para adquirir Kenvue , la compañía que hasta hace poco pertenecía a Johnson & Johnson y que reúne marcas como Listerine, Tylenol o Neutrogena. La operación, valuada en u$s48.700 millones , se concretará mediante una transacción combinada de efectivo y acciones, y dará origen a uno de los grupos más grandes del mundo en el segmento de higiene, salud y bienestar personal .

La fusión fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas firmas y se espera que quede cerrada durante el segundo semestre de 2026 . Según los términos del acuerdo, los accionistas de Kenvue recibirán u$s3,50 por acción en efectivo y 0,14625 acciones de Kimberly-Clark por cada una que posean, lo que implica una contraprestación total de u$s21,01 por acción , tomando como referencia el precio de cierre del 31 de octubre.

Tras el cierre, los actuales accionistas de Kimberly-Clark controlarán el 54% de la nueva compañía y los de Kenvue el 46% restante.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por ambas compañías, la entidad combinada generará ingresos anuales cercanos a u$s32.000 millones y un Ebitda ajustado de alrededor de u$s7.000 millones en 2025 . El plan contempla sinergias de costos por u$s1.900 millones durante los tres primeros años, además de ganancias adicionales por u$s500 millones derivadas de nuevas oportunidades comerciales, que se verán parcialmente compensadas por una reinversión de u$s300 millones .

Para concretar la integración, Kimberly-Clark destinará u$s2.500 millones en efectivo durante los dos primeros años posteriores al cierre de la operación.

“Nos entusiasma unir a dos compañías emblemáticas para crear un líder global en salud y bienestar”, afirmó Mike Hsu, presidente y CEO de Kimberly-Clark, al presentar la transacción.

Reacomodamiento estratégico

El movimiento de Kimberly-Clark se da en un contexto de redefinición del negocio global de consumo masivo, donde las grandes corporaciones buscan consolidar marcas y optimizar estructuras para ganar escala frente a un consumidor más exigente y mercados en transformación.

Kenvue, que nació en 2023 tras la escisión de Johnson & Johnson, había iniciado un proceso de revisión estratégica a mediados de este año, luego de la renuncia de su CEO Thibaut Mongon. En ese marco, el directorio designó como consejero delegado interino a Kirk Perry, mientras evaluaba alternativas para fortalecer su posicionamiento.

“Nos complace haber alcanzado este acuerdo con Kimberly-Clark, que ofrece valor inmediato a nuestros accionistas y un potencial de crecimiento sustancial en la nueva compañía combinada”, señaló Larry Merlo, presidente del consejo de administración de Kenvue.

Con esta operación, Kimberly-Clark no solo amplía su portafolio hacia segmentos como el cuidado bucal o farmacéutico de venta libre, sino que refuerza su liderazgo en mercados clave donde ya opera con marcas de alta penetración como Kleenex, Huggies y Scott.

La integración de ambas firmas marcará uno de los movimientos más relevantes de los últimos años en la industria global de productos de consumo, consolidando un grupo con fuerte presencia en más de 175 países y una estructura que combinará innovación, escala y presencia en los principales canales de venta del mundo.