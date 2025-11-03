Ganó millones a costa de ratas y cucarachas, pero fue demandado por sus hijos para sacarle su fortuna







Logró crear un imperio millonario con el control de plagas, pero sufrió un fuerte revés por parte de su familia.

Si bien generalmente se suele tomar como norma que el dinero trae felicidad, tener una fortuna de millones puede venir acompañado de graves problemas. Las familias no siempre son lo que uno espera y la ambición puede oponerse a cualquier tipo de lazo.

Gary Rollins fue clave para que su empresa se convierta en un gigante en la industria de los pesticidas, pero su legado no fue para nada lo que esperaba. El magnate terminó envuelto en juicios contra todos sus herederos.

Gary Rollins The Bussiness Journal El empresario llegó a tener fuertes disputas familiares por dinero. The Bussiness Journal La historia de Gary Rollins, un magnate de las plagas La familia Rollins compró Orkin Exterminating Company en 1964 por 62 millones de dólares. Fundada en 1901 por Otto Orkin, la firma destacaba en la eliminación de infestaciones urbanas como ratas y cucarachas que amenazan la salud pública.

Gary Rollins se incorporó en 1967 como técnico de servicios tras graduarse en Administración de Empresas. Manejó reclamos residenciales directamente, aprendiendo protocolos de fumigación precisos y ciclos biológicos de plagas comunes. Ascendió a presidente de Orkin en 1978 dentro de la reorganización ejecutiva familiar.

Introdujo el programa Zero Pest en 1991, que era una garantía absoluta para clientes como hoteles de lujo y restaurantes. Esta iniciativa atrajo contratos importantes y elevó los estándares de respuesta rápida contra riesgos sanitarios. La cobertura abarcó desde América del Norte hasta Caribe y Asia mediante la integración de firmas regionales.

Asumió como CEO en 2001 hasta 2023, cuando pasó a ser presidente del consejo. Las ventas alcanzaron 3.1 mil millones de dólares ese año con 92,7% en operaciones. Esta estrategia consolidó el dominio en el mercado norteamericano con más de 2.8 millones de clientes residenciales y comerciales. Miles de millones: el patrimonio de Gary Rollins Gary Rollins posee un patrimonio neto de 7.6 mil millones de dólares derivado del control mayoritario en Orkin. La empresa genera ingresos recurrentes por mantenimiento residencial e industrial con márgenes superiores al 20%. El contribuye a la mayoría de flujos con más de 400 sucursales y nueve filiales adicionales. Cuatro de sus hijos lo demandaron en 2010 por presunto abuso en la gestión de los fideicomisos. Alegaron ocultamiento de información financiera y traslados de 150 millones a entidades controladas por administradores. Impusieron reglas restrictivas como monitoreo con investigadores privados y pruebas de drogas. Gary defendió las medidas que tomó, ya que su intención era evitar el despilfarro de sus herederos y fomentar vidas productivas para ellos. El litigio acumuló miles de páginas de evidencia y requirió tres jueces diferentes. El proceso se extendió nueve años y terminó en 2019 con acuerdo confidencial que preservó el control familiar. La compañía mantuvo ventas récord pese al conflicto con enfoque en pesticidas de bajo impacto. Rollins aún conserva su rol como presidente del consejo.

