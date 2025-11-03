La infravalorada serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Stranger Things







Con solo una temporada, esta serie de Netflix combinó poderes mentales, drama adolescente y humor ácido en una historia que merece más atención.

Esta serie de Netflix pasó desapercibida pero conquistó a quienes buscan algo más que lo típico. Pixabay

En el catálogo de Netflix, algunas producciones pasan desapercibidas frente a gigantes del streaming. Pero hay una serie que merece una segunda oportunidad. Con una protagonista magnética, poderes paranormales y conflictos adolescentes, logra captar esa mezcla de drama y fantasía que muchos buscan.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cancelada tras una sola temporada, "Esta mierda me supera" quedó como joya escondida entre los títulos de la N Roja. Basada en un cómic de Charles Forsman, combina humor negro, emociones intensas y una narración ágil que atrapa desde el primer episodio.

4DXTQKXIXFAUFPTSTHMLVUMRLY (1) Una serie corta, intensa y con estilo propio que Netflix dejó en pausa, pero que atrapó a quienes buscan emoción, rareza y un buen guion. (Foto: Netflix) De qué trata Esta mierda me supera, la joya escondida de Netflix La historia sigue a Sydney Novak, una adolescente que intenta sobrevivir a la escuela, su familia disfuncional y una amistad que se complica. Todo mientras lidia con el descubrimiento de que posee poderes mentales que se disparan cuando está en crisis.

La trama se desarrolla en clave de diario personal: Sydney escribe sus pensamientos mientras enfrenta el duelo por su padre, las tensiones con su madre y el enamoramiento de su mejor amiga. Pero cada estallido emocional trae consigo una consecuencia sobrenatural.

A pesar de su prematuro final, la serie logró dejar una marca gracias a su tono irreverente, sus giros dramáticos y la fuerza de su protagonista. Un relato corto pero potente que mezcla ciencia ficción, angustia adolescente y crítica social.

Netflix: tráiler de Esta mierda me supera Embed - Esta mierda me supera | Avance oficial | Netflix | 26 de febrero Netflix: elenco de Esta mierda me supera Sophia Lillis

Wyatt Oleff

Sofia Bryant

Kathleen Rose Perkins

Richard Ellis

Aidan Wojtak-Hissong

David Theune

Temas Netflix

Series