Knight Piésold: 20 años en primera línea para minería

La consultora de ingeniería y medioambiente se afianza en el sector a partir de una propuesta integral que abarca desde la prefactibilidad y permisos hasta la ejecución, puesta en marcha y cierre de proyectos bajo un esquema EPCM.

Con 20 años en la primera línea en el sector de minería, Knight Piésold se consolidó como un jugador de referencia para el mercado a partir de su propuesta centrada en servicios EPCM y de ciclo completo. La empresa prevé aumentar la inversión en talento argentino para seguir ofreciendo soluciones para permitir el crecimiento de proyectos viables, seguros y sostenibles.

La consultora en ingeniería y medioambiente brinda servicios que van desde prefactibilidad, permisos e ingeniería conceptual, básica y de detalle, hasta procura, gestión y supervisión de obra, comisionado, puesta en marcha y planes de cierre. El enfoque que aporta a sus clientes reduce riesgos de ejecución, mejora la previsibilidad de costos y plazos y eleva los estándares de calidad, seguridad y ambiente.

La compañía opera con un modelo “local + global” que resulta diferencial para inversores y operadores: cuenta con cuatro oficinas en las provincias de Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Salta y más de 200 profesionales que conocen el portafolio de proyectos, la normativa y la cadena de valor argentina, integrados a una red internacional de 1.500 especialistas para revisión de pares y capacidades de nicho.

Este arraigo permite acelerar definiciones técnicas, acortar tiempos en procura y obra y, al mismo tiempo, mejorar la ejecutabilidad en condiciones geográficas y logísticas complejas.

El gerenciamiento de proyectos de Knight Piésold viene mostrando impacto económico y operativo mediante el adelanto de paquetes de ingeniería y procura por varias semanas respecto del cronograma base, además de una mayor previsibilidad de CAPEX y OPEX mediante control de cambios gestión de riesgos y mejoras en la seguridad de los frentes de trabajo. “En un mercado como el nuestro —exigente, con geografías complejas y ventanas de ejecución ajustadas— estos resultados marcan la diferencia y confirman la relevancia de contar con un socio local consolidado y con respaldo internacional", afirma Alejandro Demonte, gerente general.

Su liderazgo técnico la llevó a exportar su expertise a África, Asia y Latinoamérica, consolidando su alcance global. Esta especialización, sumado a su integración de disciplinas como ingeniería civil, geotecnia, topografía, electromecánica, hidráulica y ambiental, le permite brindar soluciones integrales que agregan valor a la industria minera, del petróleo, gas y energías.

“Nuestro aporte es convertir recursos en proyectos ejecutables, con estándares internacionales y criterio local”, destaca Demonte. De cara a la próxima década, la empresa prevé aumentar la inversión en talento argentino para seguir ofreciendo soluciones de ciclo completo —de la factibilidad al cierre— que acompañen el crecimiento de la minería con proyectos viables, seguros y sostenibles.