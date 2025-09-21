El Gobierno decretó feriado el 22 de septiembre: a qué se debe y quienes podrán aprovecharlo







La última semana de septiembre, un mes con pocos feriados, le traerá una gran novedad a varios afortunados.

Septiembre se termina y ante la poca cantidad de feriados habrá algunos afortunados que tendrán un merecido descanso.

Septiembre se va terminando y atrás quedará un mes que si algo no lo destaca es la cantidad de feriados. A nivel nacional no ha beneficiado a muchos, aunque sí hay localidades de distintas provincias que han tenido días no laborables que han ayudado a muchos a tener un descanso inesperado.

Bajo esta premisa, nuevamente habrá un grupo de afortunados que podrán gozar de un fin de semana largo en la última semana de este mes. Si bien no llegará a todo el país, es oficial que los habitantes de este lugar tendrán la posibilidad de tener un día extra para poder recuperar energías.

Feriados Descanso Septiembre no tiene muchos feriados pero habrá algunos favorecidos en la última semana del mes.

Por qué es feriado el lunes 22 de septiembre de 2025 El lunes 22 de septiembre no habrá feriados a nivel nacional, pero sí en una localidad de la Provincia de Buenos Aires. Chiclana, que pertenece al partido de Pehuajó, celebra su aniversario fundacional y son muchos los que tendrán la posibilidad de gozar de un fin de semana XL.

Esto no será para todos, quienes ven sus actividades afectadas serán los cargos públicos y los estudiantes, debido a los festejos que se realizarán en la ciudad. Los que estén en el sector privado quedarán a la espera de lo que decida su empleador y como esto afecte a su trabajo.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

