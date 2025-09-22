Boca no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 2-2 con Central Córdoba







Battaglia y Merentiel pusieron en ventaja al Xeneize, pero Florentín y Gómez igualaron para el Ferroviario. Boca perdió la chance de ser líder.

Leandro Paredes fue el capitán de Boca ante Central Córdoba.

Boca no pudo sostener el resultado e igualó 2-2 contra Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha nueve del Torneo Clausura 2025. Rodrigo Battaglia y Miguel Ángel Merentiel adelantaron al Xeneize, mientras José Florentín descontó para la visita y luego un golazo de Iván Gómez puso el empate final.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora, los de Miguel Ángel Russo visitarán a Defensa y Justicia el próximo sábado desde las 19 horas, mientras que el "Ferroviario" recibirá el viernes a Tigre desde las 21:15.

Boca y Central Córdoba igualaron a dos en La Bombonera Embed

La noche en La Bombonera comenzó con expectativa por la cinta de capitán en el brazo de Leandro Paredes, quien reemplazó al ausente Edinson Cavani. Boca salió decidido a imponer condiciones, empujado por el aliento de su gente, y generó varias chances claras en los primeros minutos.

El equipo de Russo encontró movilidad y espacios gracias a la presencia de Milton Giménez, quien fabricó sociedades con Merentiel y desacomodó a la defensa visitante. En ese contexto, el primer gol llegó tras la insistencia: Rodrigo Battaglia convirtió el 1-0 y reflejó en el marcador lo que Boca ya insinuaba en el campo.

En el segundo tiempo, el Xeneize amplió la diferencia. La “Bestia” Merentiel, muy ovacionado, aprovechó una nueva desconcentración defensiva del Ferroviario y marcó el 2-0, que parecía sentenciar la historia. Sin embargo, el local bajó la intensidad y lo pagó caro. Embed ⚽EL GOL NÚMERO 45 DE MIGUEL MERENTIEL, es el SEGUNDO MÁXIMO GOLEAODR URUGUAYO EN LA HISTORIA DE #BOCA.pic.twitter.com/mchP3eY3J2 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 22, 2025 José Florentín descontó de cabeza y encendió la alarma en La Bombonera. El clima, que había sido de fiesta, se transformó en un pedido de mayor entrega. Central Córdoba creció con la confianza del gol y encontró el empate con un tremendo derechazo de Iván Gómez, que sorprendió a todos. Embed "Ivan Gómez":

Por su gol a Boca en el #TorneoClausura pic.twitter.com/D00pqFcMC0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 22, 2025 El empate dejó a Boca sin la posibilidad de quedar como líder de su zona y de la tabla anual, mientras que el "Ferroviario" celebró un punto que hasta el 2-0 parecía inalcanzable. Con este resultado, el "Xeneize" quedó tercero de la Zona "A", con 14 unidades, mismas que el conjunto santiagueño, que se ubica cuarto.