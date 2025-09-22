Spread crediticio en mínimos desde 1998: ¿Qué significa?

Este spread mide la diferencia de rendimiento entre un bono del Tesoro de EEUU (activo libre de riesgo) y un bono corporativo (activo con mayor riesgo).

El diferencial entre lo que rinde un bono del Tesoro y un bono corporativo en EEUU está en 0,73%, el nivel más bajo desde 1998.

El mercado casi no le está pidiendo premio extra al riesgo de prestarle a una empresa en vez de prestarle al gobierno de EEUU. ¿Cómo se explica?

Comencemos por el principio: ¿Qué es el spread de crédito?

Si el spread es alto, significa que los inversores exigen mucha prima por tomar riesgo corporativo. Esto suele pasar en momentos de crisis. Y si es bajo, indica confianza extrema, o sea que el mercado cree que el riesgo es mínimo.

Spread1

Hoy estamos en ese segundo escenario. El diferencial entre lo que rinde un bono del Tesoro y un bono corporativo en EEUU está en 0,73%, el nivel más bajo desde 1998. Y cuando hay tanta tranquilidad, muchas veces hay que ponerse más alerta.

El gráfico lo deja clarísimo: picos como el de 2008 (6,18%) o el de la pandemia desaparecieron, y hoy el spread está en pisos históricos. Es decir, una complacencia total.

¿Y el contexto?

Todo esto pasa en un momento en que la Fed ya arrancó el ciclo de baja de tasas. Powell redujo 25 puntos básicos esta semana y dejó la puerta abierta a más recortes, pero con un tono cauteloso: habló de debilidad en el empleo y de riesgos inflacionarios.

El resultado es que el premio por tomar riesgo corporativo prácticamente desaparece.

¿Entonces?

La conclusión sigue siendo la misma: hoy el mercado te paga muy poco por asumir un riesgo que nunca deja de existir. Apenas 73 puntos básicos extra por prestarle a una empresa en vez de prestarle al Tesoro de EEUU.

Con el déficit fiscal récord de EEUU, elecciones en el horizonte y dudas crecientes sobre la economía, confiarse de que “no pasa nada” puede ser peligroso.

No por nada el oro está teniendo su mejor año desde 1979. Sin dudas, posición obligatoria en cualquier cartera hace muchísimo tiempo.

Oro

Pero para un inversor de renta fija en EEUU, la pregunta es concreta: ¿vale la pena tomar riesgo corporativo cuando el premio es tan chico? Hoy pareciera que no, por lo menos con una posición importante.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.