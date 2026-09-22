ATE convocó a una marcha por los despidos en IOSFA/OSFA + Agregar ámbito en









El gremio realizará este jueves una Jornada Nacional de Protesta y se concentrará a las 10.30 en Corrientes y Paso, en la Ciudad de Buenos Aires.

ATE convocó a una marcha por despidos en IOSFA/OSFA.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este jueves 24 de septiembre a una Jornada Nacional de Protesta por los despidos que denuncia en la IOSFA/OSFA. La concentración será desde las 10.30 en la esquina de Corrientes y Paso, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde el gremio reclamará por la continuidad de los puestos de trabajo.

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Según difundió el sindicato, la protesta también apunta contra lo que considera el "desguace" de la obra social y la eventual disposición de hoteles, farmacias, delegaciones y centros médicos. En la convocatoria, ATE advirtió que existen "más de 550 familias en riesgo" y reclamó preservar el patrimonio de los afiliados.

La organización gremial ya había denunciado que hacia fines de septiembre podrían finalizar los contratos de cerca de 400 trabajadores, mientras que el personal restante de planta permanente podría pasar a disponibilidad. ATE sostuvo que la situación compromete a trabajadores de hoteles, residencias y centros recreativos dependientes de la obra social.

La transición de IOSFA a OSFA y el reclamo de ATE El conflicto se desarrolla en medio de la reorganización de la obra social. En febrero, el Gobierno dispuso mediante el DNU 88/2026 la disolución y liquidación de IOSFA y creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, junto con una entidad separada para las fuerzas federales de seguridad. La norma estableció un proceso de transferencia de activos, personal y obligaciones.

Desde el Ejecutivo señalaron que la reforma busca alcanzar sustentabilidad financiera, eficiencia administrativa y continuidad en las prestaciones, y aseguraron que durante la transición los afiliados mantendrán su cobertura.

ATE, en cambio, cuestionó el impacto de la reestructuración sobre los trabajadores y pidió al Ministerio de Defensa que se abstenga de disponer cierres o traspasos de hoteles, residencias, centros médicos y farmacias hasta que se defina el futuro de esos establecimientos. En ese marco, la movilización del jueves tendrá como principales consignas la defensa de los puestos de trabajo, el rechazo a los despidos y el mantenimiento de las funciones sociales y turísticas de la obra social.

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