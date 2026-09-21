Más allá de Jon Bon Jovi: así construyó su hijo y pareja de Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi, su propia fortuna

El joven estadounidense encontró su lugar frente y detrás de cámaras, mientras su apellido y sus vínculos lo acercaron al mundo del entretenimiento.

Jake Bongiovi nació en una familia donde la fama ya era parte del paisaje cotidiano. Es hijo de Jon Bon Jovi , una de las figuras más reconocidas de la historia del rock estadounidense, pero eligió un camino profesional diferente al de su padre. En lugar de seguir la música, se inclinó por el modelaje, la actuación, la producción audiovisual y logró construir una fortuna millonaria .

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Con apenas 24 años, el estadounidense ya pasó por campañas de moda, películas y proyectos vinculados con Hollywood . A eso se suma su matrimonio con Millie Bobby Brown , actriz británica conocida mundialmente por Stranger Things, con quien también comparte algunos emprendimientos vinculados a la industria cinematográfica.

Jacob Hurley Bongiovi nació el 7 de mayo de 2002 y creció principalmente en Nueva Jersey junto a sus padres, Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley , y sus tres hermanos. Aunque su apellido lo vinculó desde muy joven con una familia conocida a nivel internacional, su carrera tomó una dirección diferente a la de su padre.

El apellido familiar lo acompañó desde sus primeros pasos dentro del mundo del espectáculo.

Durante su adolescencia asistió a la Pennington School, donde jugó al fútbol americano, y posteriormente comenzó sus estudios en la Universidad de Syracuse. Ingresó en 2020 con la intención de estudiar actuación, pero dejó la institución después de su primer año para buscar oportunidades profesionales en el entretenimiento.

Uno de sus primeros pasos fue el mundo de la moda . Bongiovi firmó con IMG Models, agencia internacional que representa a figuras de la industria, y comenzó a participar en campañas y producciones editoriales . Entre sus trabajos iniciales apareció en una campaña de Versace de 2022 vinculada a la colaboración de la marca con Cher por el Mes del Orgullo. También trabajó para Zara y protagonizó distintas producciones relacionadas con la moda.

El modelaje funcionó como una puerta de entrada al ambiente audiovisual. Su objetivo no quedó limitado a las pasarelas o las campañas publicitarias: poco a poco comenzó a sumar trabajos delante y detrás de cámara.

Su apellido, claro, también generó una atención inicial imposible de ignorar. Ser hijo de Jon Bon Jovi le abrió una vidriera particularmente amplia, aunque su recorrido profesional fue tomando identidad propia a partir de distintos proyectos.

Comparte parte de su trayectoria con figuras reconocidas del ambiente artístico internacional. Instagram Jake Bongiovi

Películas, modelos y proyectos: ¿de dónde proviene su dinero?

La estimación de u$s10 millones atribuida a Jake Bongiovi está relacionada con una trayectoria que combina diferentes áreas del entretenimiento. El sitio lo describe como actor, modelo y productor, y señala que sus ingresos no dependen de una única actividad.

En cine, su debut llegó con Sweethearts, comedia romántica estrenada en 2024, donde interpretó a Kellan. La película estuvo protagonizada por Kiernan Shipka y Nico Hiraga y marcó uno de sus primeros trabajos importantes como actor.

Después participó en Rockbottom, una comedia musical centrada en una banda ficticia de hair metal de los años 80. Allí interpretó a Justin, un joven que tiene condiciones para convertirse en cantante principal, aunque debe enfrentarse a su miedo escénico. También formó parte de Poetic License, película dirigida por Maude Apatow que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025.

Pero Bongiovi no se quedó únicamente frente a cámara. También escribió y dirigió el cortometraje “Action Juice”, una experiencia que mostró su interés por otras áreas de la producción cinematográfica.

A partir de allí comenzó a ganar espacio como productor. Entre sus créditos aparece Enola Holmes 3, tercera entrega de la franquicia de Netflix protagonizada por su esposa. También participó como productor ejecutivo en Just Picture It y en una futura serie de Netflix que reunirá nuevamente a Millie Bobby Brown y David Harbour.

El joven estadounidense suele participar de eventos y producciones vinculados con la moda y el cine. Instagram Jake Bongiovi

El "Power Couple" de Hollywood: la fortuna de Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown

La vida personal de Bongiovi también quedó estrechamente vinculada con Hollywood desde que comenzó su relación con Millie Bobby Brown. Ambos se conocieron a través de Instagram y comenzaron su relación en 2021. Su primera aparición oficial juntos en una alfombra roja ocurrió en los premios BAFTA de marzo de 2022.

En abril de 2023 anunciaron su compromiso y se casaron en una ceremonia privada en mayo de 2024. Más tarde realizaron una celebración más grande en Italia, en Villa Cetinale, con Matthew Modine, compañero de Brown en Stranger Things, como oficiante.

La pareja también comparte intereses profesionales. Bongiovi se incorporó a proyectos relacionados con PCMA Productions, compañía vinculada a Brown y su familia, y participó como productor ejecutivo en producciones en las que ella tiene un papel central. Esa conexión profesional suma otra dimensión a una relación que ya tiene una fuerte presencia pública.