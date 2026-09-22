Axel Kicillof inició su agenda en Nueva York con una charla sobre los desafíos de América Latina

El gobernador bonaerense presidió una conversación junto a académicos y representantes de distintos think tanks y apuntó contra Javier Milei. Este miércoles, participará de un evento con el alcalde local y con el presidente de España, Pedro Sánchez.

Axel Kicillof inició este martes su visita a los EEUU con una charla con académicos y representantes de distintas usinas de pensamiento en la universidad The New School , en la ciudad de Nueva York, donde habló sobre las oportunidades y desafíos que se le presentan al continente, al tiempo que fustigó al Gobierno de Javier Milei, a quien acusó de estar "en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires comenzó una agenda que incluye vetas institucionales y políticas y que tendrá, además, un desayuno de alto nivel ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , con representantes de distintos países. Luego participará de una actividad pública en la Universidad de Columbia.

En su primera actividad, Kicillof presidió la conversación “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, una actividad fue organizada por el Observatorio de América Latina (OLA) .

En ese marco, el dirigente afirmó: “Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”.

“En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial”, agregó.

Axel Kicillof encabezó la charla en The New School, de Nueva York.

Al respecto, el mandatario apuntó sus dardos contra la administración libertaria y advirtió que "lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”.

“Frente a ello -completó- necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global”.

El encuentro contó la presencia del codirector del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la copresidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y el profesor y exdecano de The New School William Milberg; entre otros reconocidos economistas, analistas internacionales, especialistas en políticas públicas, profesores e investigadores de distintos países.

Previo a la charla, Kicillof mantuvo una reunión con el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox; y los co-directores de OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman.

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

El viaje es otro capítulo de una agenda internacional que Kicillof viene desplegando durante 2026. El gobernador ya realizó actividades políticas y empresariales en España y participó en agosto del Congreso Panamericano en Montevideo, mientras sostiene recorridas por distintas provincias argentinas.

La agenda empresarial del gobernador incluirá compañías de sectores como energía, petróleo y gas, minería, logística, farmacéutica, biotecnología, tecnología, servicios financieros, infraestructura informática y software.

El contacto con los fondos tendrá además un componente financiero específico: la Provincia busca mantener el vínculo con los tenedores de sus títulos de deuda y mostrar su capacidad de cumplimiento frente a los compromisos asumidos. La misión se produce después de la reestructuración de la deuda bonaerense bajo legislación extranjera y de los acuerdos alcanzados posteriormente con acreedores que habían quedado fuera del canje.