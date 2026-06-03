Forbes actualizó su lista de millonarios: el top 10 de junio 2026

Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg están en el ranking gracias al crecimiento de Tesla, Google, Amazon y Meta.

Las diez mayores fortunas acumulan más de 2,9 billones de dólares en junio 2026.

La revista Forbes actualizó su ranking de las personas más ricas del mundo en junio 2026 y volvió a mostrar el enorme peso que tienen las grandes compañías tecnológicas en los negocios financieros.

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Según el relevamiento, las diez mayores fortunas acumulan cerca de 2,9 billones de dólares , unos 220.000 millones de dólares más que el mes anterior.

Según datos compartidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial , la cifra supera el Producto Interno Bruto anual de varios países, como Italia, Canadá o Brasil, y se ubica en niveles equivalentes a los de la octava economía más grande del planeta .

La expansión de la Inteligencia Artificial (IA) , el avance de las empresas vinculadas al desarrollo de software , semiconductores y de servicios digitales de almacenamiento y procesamiento de datos impulsó este incremento patrimonial.

La agenda girará en torno a las transformaciones que están redefiniendo el sector audiovisual: desde la irrupción de la inteligencia artificial generativa.

Forbes 2026: top 10 millonarios de junio

1. Elon Musk

Elon Musk ocupa nuevamente el primer lugar con un patrimonio de 865.000 millones de dólares. El empresario lidera varias compañías estratégicas: Tesla, dedicada a vehículos eléctricos; SpaceX, enfocada en lanzamientos espaciales; xAI, especializada en IA; y X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Gran parte de su crecimiento reciente estuvo vinculado a la valorización de SpaceX, considerada una de las empresas privadas más valiosas del mundo. Los mercados también siguen con atención la posible salida a bolsa de la compañía, un movimiento que podría incrementar aún más su fortuna en los próximos meses.

Además, Musk mantiene proyectos relacionados con la exploración de Marte, el desarrollo de robots humanoides, la conectividad satelital mediante Starlink y la expansión de sistemas avanzados de tecnología generativa.

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2. Larry Page

Larry Page comparte con Sergey Brin el mérito de haber creado Google. Su fortuna de 309.000 millones de dólares se apoya principalmente en la valorización de Alphabet, conglomerado que controla negocios vinculados a la publicidad digital, IA, procesamiento de datos en línea, dispositivos tecnológicos y vehículos autónomos.

Aunque mantiene un perfil público bajo, sigue siendo uno de los principales accionistas de la empresa y conserva un enorme poder de decisión dentro del grupo tecnológico.

Larry Page Imagen: AP

3. Larry Ellison

Larry Ellison protagonizó uno de los mayores ascensos del año. Cofundador de Oracle, que actualmente se desempeña como presidente y director tecnológico de la compañía, tiene un patrimonio de 296.000 millones de dólares.

Oracle es una de las empresas más importantes en bases de datos, software empresarial y servicios de infraestructura en la nube. Durante 2026 logró consolidarse como uno de los principales proveedores tecnológicos para proyectos de IA.

Ellison posee cerca del 40% de la compañía, por lo que el fuerte aumento de las acciones impactó directamente en su fortuna y le permitió alcanzar el tercer puesto del ranking global.

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4. Sergey Brin

Sergey Brin es uno de los fundadores de Google y tiene una fortuna estimada en 285.000 millones de dólares. Junto con Larry Page creó el buscador en 1998 mientras ambos realizaban estudios de doctorado en la Universidad de Stanford.

A partir de ahí, construyeron un ecosistema tecnológico que actualmente incluye productos como Google Search, Gmail, Google Maps, Android, YouTube y Gemini.

En los últimos años, el empresario volvió a involucrarse activamente en proyectos vinculados a la IA, uno de los sectores que más impulsó el crecimiento de Alphabet, la empresa matriz de Google.

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5. Jeff Bezos

Jeff Bezos creó Amazon en 1994 como una librería digital. Con el paso de los años transformó el emprendimiento en el mayor gigante global del comercio electrónico y acumuló un patrimonio de 277.000 millones de dólares.

La compañía opera en decenas de países y además domina sectores estratégicos como el procesamiento de datos mediante Amazon Web Services (AWS), una de las unidades de negocio más rentables del grupo.

Bezos también posee inversiones en biotecnología, IA, medios de comunicación y exploración espacial. A través de Blue Origin busca desarrollar tecnologías para vuelos espaciales comerciales y futuras misiones fuera de la Tierra.

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6. Michael Dells

Michael Dell fundó Dell Technologies en 1984 desde una habitación universitaria en Texas. Lo que comenzó como una empresa de computadoras personales se convirtió en uno de los mayores proveedores de infraestructura tecnológica del mundo.

Actualmente la compañía desarrolla servidores, centros de datos, almacenamiento digital y soluciones empresariales utilizadas por gobiernos, empresas multinacionales y organizaciones.

El auge de la IA impulsó especialmente la demanda de servidores de alto rendimiento, beneficiando de forma directa el crecimiento de la compañía y la fortuna personal de su fundador, que llegó a los 244.000 millones de dólares en junio 2026.

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7. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg fundó Facebook en 2004 mientras estudiaba en la Universidad de Harvard. Dos décadas después continúa liderando Meta, una de las compañías de comunicación digital más grandes del mundo que controla Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.

En los últimos años, apostó fuertemente por la IA y la realidad virtual. El empresario conserva una participación accionaria estratégica que le permite mantener el control de la empresa y sostener su lugar entre las mayores fortunas globales con 217.000 millones de dólares.

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8. Jensen Huang

Jensen Huang es fundador y director ejecutivo de Nvidia, la compañía que se convirtió en uno de los mayores protagonistas de la revolución de la IA. Su patrimonio se estima en 182.000 millones de dólares en junio 2026.

La empresa domina el mercado de procesadores gráficos y chips avanzados utilizados para entrenar sistemas de tecnología generativa, centros de datos, supercomputadoras y plataformas de aprendizaje automático.

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9. Bernard Arnault

Con una fortuna de 148.000 millones de dólares, Bernard Arnault es el único integrante del top 10 que no pertenece al sector tecnológico. El empresario francés construyó su patrimonio al frente de LVMH, el mayor conglomerado de artículos de lujo del mundo.

El grupo controla más de 70 marcas internacionales, entre ellas Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co., Bulgari, Givenchy, Fendi, Moët & Chandon y Dom Pérignon.

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10. Steve Ballmer

Steve Ballmer es uno de los empresarios más reconocidos de la industria tecnológica con un patrimonio estimado en 141.000 millones de dólares. Ingresó a Microsoft en 1980 como uno de sus primeros empleados y llegó a convertirse en director ejecutivo de la compañía entre 2000 y 2014, sucediendo al fundador Bill Gates.

Gran parte de su fortuna proviene de la importante cantidad de acciones que conserva en la compañía, que continúa siendo una de las más valiosas del mundo gracias a negocios vinculados al desarrollo de software.

A su vez, es propietario de Los Angeles Clippers, uno de los equipos más importantes de la NBA, adquirido en 2014 por 2.000 millones de dólares.