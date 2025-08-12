La millonaria fortuna de Toto Wolff, jefe de Mercedes en la Fórmula 1







El ejecutivo austriaco posee una larga carrera no solo en las pistas sino en la vida personal, algo que lo llevo a obtener una abultada cifra bajo su nombre.

En la Fórmula 1 hay muchos millonarios, desde su dueño hasta pilotos. Entre ellos destaca Toto Wolff, el director ejecutivo y jefe de equipo de Mercedes-AMG Petronas. Su trayectoria profesional abarca múltiples roles en el mundo del automovilismo, desde piloto hasta inversor y ejecutivo. Wolff logró éxitos tanto en las pistas como en los negocios, lo que lo convirtió en una figura influyente en el deporte motor con un abultado patrimonio.

Wolff nació en Viena, Austria, el 12 de enero de 1972. Su educación transcurrió en el prestigioso Lycée Français de Vienne. A los 15 años, enfrentó la pérdida de su padre, quien falleció a causa de un cáncer. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida. A pesar de las dificultades, Wolff continuó su formación y desarrolló una exitosa carrera en el automovilismo.

Toto Wolff mercedes.jpg La carrera de Toto Wolff Toto Wolff inició su trayectoria en el automovilismo en 1992. Compitió en el Campeonato Austriaco de Fórmula Ford y en la Fórmula Ford Alemana. En 1994, logró la victoria en las 24 Horas de Nürburgring en su categoría. Este triunfo marcó el comienzo de una carrera exitosa en las pistas.

En 2002, Wolff participó en el Campeonato FIA GT. Obtuvo una victoria y finalizó en la sexta posición en la categoría N-GT. Al año siguiente, compitió en el Campeonato Italiano de GT. En 2004, logró otra victoria junto a Lorenzo Case. En 2006, ganó las 24 Horas de Dubái y obtuvo el segundo puesto en el Campeonato Austriaco de Rally.

Tras retirarse como piloto, Wolff adquirió una participación en el equipo Williams de Fórmula 1. Se unió a la junta directiva del equipo y posteriormente asumió el cargo de director ejecutivo. En 2013, dejó Williams F1 para convertirse en director ejecutivo del equipo Mercedes-AMG Petronas F1. Bajo su liderazgo, Mercedes logró numerosos éxitos en la pista de la mano de Lewis Hamilton y Nico Rosberg, incluyendo múltiples campeonatos mundiales.

El patrimonio de Toto Wolff El patrimonio neto de Toto Wolff asciende a 1.100 millones de dólares según el medio Celebrity Net Worth. Wolff fundó las compañías de inversión Marchfifteen y Marchsixteen. Estas empresas se centraron inicialmente en inversiones en tecnología e internet. Posteriormente, diversificaron sus inversiones hacia empresas industriales y cotizadas de tamaño medio. Entre sus inversiones más destacadas se incluyen la escudería alemana HWA, el distribuidor de piezas de rally BRR Rallye Racing y Aston Martin Lagonda Global Holdings. Wolff también es copropietario de una empresa de gestión deportiva junto con el expiloto de Fórmula 1 Mika Häkkinen. Su conocimiento del mundo ejecutivo del automovilismo lo llevó a colaborar con instituciones de educación superior. En 2021, fue nombrado miembro asociado de la Oxford Saïd Business School. Allí impartió sus conocimientos sobre cultura de alto rendimiento y liderazgo de equipos. En 2011, Wolff se casó con Susie Stoddart, quien posteriormente se convirtió en directora general de la Academia de F1. Juntos tienen un hijo llamado Jack. Wolff también tiene otros dos hijos, Benedict y Rosa, de su primera esposa, Stephanie. Además de su carrera profesional, Wolff se involucra en actividades filantrópicas. Es vicepresidente de la Fundación Mary Bendet, que trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños de bajos recursos.